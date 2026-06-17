EH Bildu reclama una fiscalidad "justa" y "desmercantilizar" la vivienda para proteger el bienestar de los vascos

Pleno monográfico sobre las políticas dirigidas a garantizar la seguridad vital - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha advertido de que "el principal riesgo para el bienestar de las próximas décadas no es una hipotética invasión militar", sino el deterioro de las condiciones materiales de vida por problemas como los bajos salarios, el encarecimiento de la vivienda y el retroceso en los servicios públicos, por lo que ha subrayado la necesidad de dar un giro a las políticas públicas para configurar una fiscalidad "justa" y "desmercantilizar" el sector inmobiliario.

Otxandiano ha abierto el pleno monográfico que el Parlamento Vasco, a propuesta de la propia EH Bildu, celebra este miércoles sobre políticas dirigidas a garantizar la seguridad vital.

El portavoz de la coalición soberanista ha avisado de que "el principal riesgo para el bienestar de las próximas décadas no es una hipotética invasión militar", sino el cambio climático, la dependencia energética, la no regulación de la inteligencia artificial, el acceso a materias primas críticas, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, las desigualdades sociales y el deterioro de las condiciones materiales de vida".

En este contexto, el dirigente de EH Bildu se ha mostrado partidario de una modelo de competitividad territorial basado en la calidad del empleo y de una fiscalidad "suficiente y progresiva" que garantice unos servicios públicos adecuados ante desafíos como el envejecimiento poblacional.

QUE APORTEN MÁS LOS QUE MÁS TIENEN

"Si queremos más protección colectiva, necesitamos recursos colectivos; no podemos exigir cada vez más servicios públicos sin la suficiente capacidad financiera", ha afirmado, para añadir que "la sostenibilidad del estado del bienestar exige ingresos suficientes", algo que pasa por "distribuir justamente el esfuerzo contributivo". Otxandiano ha advertido de que "quienes más capacidad económica tienen deben contribuir en mayor medida al sostenimiento de aquello que beneficia al conjunto de la sociedad".

En materia de vivienda, ha denunciado que las políticas actuales "no funcionan" y son "insostenibles", por lo que es necesario cambiarlas. El representante de EH Bildu ha propuesto "avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario".

"Desmercantilizar significa reducir progresivamente el peso que tiene el mercado en el acceso a un bien esencial para la vida; que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda al margen de las dinámicas especulativas", ha explicado.

En la misma línea, ha indicado que hay que "ampliar los espacios de seguridad frente a las incertidumbres del mercado", lo que requiere construir un gran parque público de vivienda concebido como "una auténtica infraestructura social estratégica".

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha reprochado a Otxandiano que haya planteado muchas "preguntas" pero pocas "respuestas" en su intervención. Asimismo, ha subrayado las "diferencias" que --según ha dicho-- existen en el seno de la propia EH Bildu en materia de vivienda y la "significativa" ausencia de referencias a la delincuencia en la intervención de Otxandiano.

El representante 'jeltzale' ha reconocido que "no todo está bien" en el modelo vasco para la defensa del bienestar, por lo que ha subrayado el compromiso de su partido para "trabajar día a día" en la mejora de las políticas públicas. Además, ha defendido que, pese a los problemas que puedan existir, la sanidad, la educación y el sistema de protección social de Euskadi tienen un alto nivel de calidad.

"POPULISMO Y CORRUPCIÓN"

En un plano más político, ha reconocido que son "tiempos difíciles" para la credibilidad de la política, debido a problemas como "el populismo, la burocracia y la corrupción". No obstante, ha destacado que los vascos siguen mostrando una "gran confianza" en sus instituciones.

Por su parte, el parlamentario y secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha denunciado la "alarmante pobreza política" de la propuesta de EH Bildu para establecer un "modelo de respuesta propio", dado que "la clave es la complementariedad de las administraciones".

En materia de vivienda, ha defendido las políticas desarrolladas en este ámbito por el Ejecutivo autonómico, y ha censurado la "inaceptable demagogia" de EH Bildu en este ámbito. "No le voy a aceptar a su grupo ni una sola enmienda a la totalidad a la política de vivienda de este Gobierno", ha advertido a Otxandiano.

"TENTACIONES" DEL PNV

Al margen de los reproches a EH Bildu, Andueza ha dedicado una parte de su intervención a una de sus habituales llamadas de atención al PNV, socio del PSE en el Gobierno Vasco. En este sentido, ha mostrado su "preocupación" ante "ciertas tentaciones" del PNV al hablar de "revisar" o "reformular" el Estado del Bienestar, o al pedir "prudencia" en las cuentas públicas de 2027.

"Cuidado; mucho cuidado con esto. Tenemos razones sobradas para advertir que no vamos a dar ni un solo paso atrás en un sistema de protección social que ya fue víctima del desistimiento político de las derechas en la crisis de 2008", ha advertido.

Andueza ha subrayado que las políticas socialistas "son el único contrapunto real frente a la incertidumbre y la desigualdad global". "Frente a las crisis provocadas por las élites económicas a miles de kilómetros, aquí hay una Administración dispuesta a levantar un escudo social e intervenir activamente para defender a la clase media y trabajadora", ha manifestado.

El parlamentario y presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, ha centrado su intervención en criticar las políticas "de izquierdas" que --según ha dicho-- aplica el Gobierno Vasco, al que ha acusado incluso de hacer partícipe a la "izquierda radical" en la toma de decisiones de algunas de sus principales medidas.

PROBLEMAS "CAUSADOS POR SINDICATOS"

Esto --según ha afirmado-- ha llevado a Euskadi a un "progresivo declive" frente a otros territorios del Estado. "Las empresas vascas se enfrentan a un escenario de altas cargas burocráticas, plazos de resolución excesivamente dilatados y dificultades de tramitación; hay un colapso crónico en los plazos de licencias industriales y ambientales", ha denunciado.

"Lo que se necesita es dejar que sean aquellos que arriesgan su dinero, como siempre fue en los épocas en las que efectivamente había éxito en nuestra economía, sean los que tomaban las decisiones y no el Gobierno en su lugar", ha manifestado, tras lo que ha acusado al Ejecutivo de "cargarse" el mercado de la vivienda con sus políticas "intervencionistas". A su vez, ha criticado la "conflictividad laboral" de Euskadi y "los problemas causados por sindicatos".

CONTRATOS PRECARIOS

Por parte de Sumar, Jon Hernández vasca ha advertido de que "la principal amenaza para la inmensa mayoría de la ciudadanía no es una invasión militar", dado que "la principal inseguridad la sufren quienes no pueden acceder a una vivienda digna, quienes esperan y se espera una cita médica, quienes encadenan contratos precarios, quienes no llegan a fin de mes a pesar de trabajar, quienes no pueden conciliar, y quienes cuidan sin apoyo".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, que ha iniciado su discurso refiriéndose a los crímenes de la desaparecida ETA, ha atribuido el empobrecimiento de los ciudadanos a "las políticas de izquierdas". En la misma línea, ha atribuido el incremento del precio de los pisos a "las políticas intervencionistas", y ha insistido en sus críticas a la inmigración y a las políticas de promoción del euskera.