EH Bildu reclama al Gobierno aclarar las dimisiones en Arkaute, la ofensiva al euskara y su postura sobre pensiones

Pide las comparecencias de la consejera de Euskara y los titulares de Seguridad y Empleo en el Parlamento Vasco

VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha solicitado distintas comparecencias al Gobierno vasco para "aclarar las dimisiones en la Academia de la Ertzaintza, la ofensiva contra el euskara y el rechazo del Gobierno Vasco a la iniciativa para complementar las pensiones bajas", ya que "el verano ha dejado algunas lecciones, preguntas, cuestiones y problemas, cuyos responsables políticos son las y los consejeros del Gobierno".

En este sentido, ha informado en un comunicado que ha dado inicio al nuevo curso parlamentario, solicitando las comparecencias de los consejeros Bingen Zupiria (Seguridad), Ibone Bengoetxea (Cultura, Euskera y Deporte) y Mikel Torres (Economía, Trabajo y Empleo) en la Cámara vasca.

Su parlamentaria Eraitz Saez de Egilaz ha recordado que, a lo largo del verano, han dimitido la directora de la Academia de la Ertzaintza y la de Administración y Servicios, y "se ha acentuado la ofensiva judicial, política y mediática que está erosionando la arquitectura jurídico-política del euskera y deshaciendo los consensos sociales mínimos existentes hasta ahora".

Dos cuestiones a las que ha sumado la decisión del Gobierno vasco, de "dar la espalda a las 145.142 personas que han respaldado la iniciativa legislativa popular para equiparar las pensiones más bajas al SMI, un grave error que mantendrá en la precariedad a miles de pensionistas, mujeres especialmente".

Saez de Egilaz ha demandado que Zupiria, Bengoetxea y Torres den explicaciones al respecto en el Parlamento, al mostrarse convencida de que en este curso político existe "la oportunidad de poner en marcha políticas públicas y transformaciones del tamaño de los retos que tiene este país".

"La labor de EH Bildu se centrará en esa dirección, además de la labor de control y fiscalización al Gobierno que nos corresponde realizar desde la responsabilidad", ha añadido.