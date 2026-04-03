EH Bildu reivindicará este Aberri Eguna en Pamplona la soberanía y la república vasca y exigirá el fin de la guerra

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. (Archivo) - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BILBAO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu celebrará, un año más, el Aberri Eguna en Pamplona y aprovechará la celebración del Día de la Patria Vasca para reivindicar soberanía y una república vasca y, a la vez, manifestar su rechazo a la guerra.

En un comunicado, EH Bildu ha subrayado que no estará sola en la celebración de este Aberri Eguna, ya que diferentes fuerzas soberanistas y de izquierda del Estado español acompañarán a la formación en los distintos actos previstos. En concreto, se prevé la asistencia de representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid.

EH Bildu ha subrayado que el Aberri Eguna de este año servirá para que "miles de vascos y vascas llegados de toda a Euskal Herria a Iruñea" reivindiquen "la soberanía vasca y la República Vasca que desean construir".

La formación soberanista ha subrayado que la jornada también va a estar marcada por el "difícil" contexto internacional, de manera que el "no a la guerra y la reivindicación de la soberanía de los pueblos" va a tener un espacio "predominante" durante el Aberri Eguna.

En concreto, está previsto que una cubana y un palestino abran la manifestación convocada para ese día sosteniendo en sus manos el pájaro del cuadro Guernica de Picasso. La ciudadana cubana será Milagros Acea Alfonso, representante de la asociación Sierra Maestra e impulsora de la campaña Luz y Fuerza para Cuba, mientras que el ciudadano palestino que participará en el Aberri Eguna será el jurista y activista, Fouad Baker.

Los actos del domingo programado por EH Bildu comenzarán con esa manifestación, que partirá de los cines Golem de Pamplona a las 12.00 del mediodía y, una vez finalizada la marcha en el parque de la Taconera, se celebrará el acto político con la intervención del secretario general de la formación, Arnaldo Otegi.

Además de los actos de carácter político, EH Bildu ha programado también para ese día distintos actos culturales y musicales para todos los públicos en diferentes lugares de Pamplona.