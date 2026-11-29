BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu sería el partido más votado y lograría entre 5 y 7 escaños, mientras que el PSE-EE conseguiría entre 6 y 7 y el PNV bajaría hasta una horquilla entre 2 y 4 diputados cuando en las anteriores elecciones los tres partidos empataron a cinco diputados. El PP obtendría entre 2 y 3, según un sondeo elaborado por Sigma 2 para Forta.

Por lo tanto, según este sondeo, EH Bildu pasaría de ser la tercera fuerza en las elecciones de 2023 a la primera con el 27,9% de los sufragios frente a los 23,9% de los anteriores comicios, en los que logró cinco escaños. En este caso, el sondeo le otorga entre cinco y siete.

Por su parte, el PSE-EE, que ganó las anteriores elecciones generales, también aumentaría sus apoyos, del 25,3% de las elecciones de 2023 a un 27,9%, y conseguiría entre seis y siete escaños, superando los cinco actuales.

El PNV pasaría de segunda a tercera fuerza, al perder respaldos, de un 24% en 2023 a un 16,4%, de acuerdo a este sondeo, por lo que, de cinco escaños pasaría a obtener entre dos y cuarto, lo que supondría perder el grupo propio.

Popr su parte, el PP sería cuarta fuerza con el 16,4 de los sufragios, superando el respaldo de 2023 (11,6%) por lo que lograría entre dos y tres escaños frente a los dos de los anteriores comicios.

Sumar, que tenía un escaño, y ahora se presenta dentre de Frente Amplio, lo perdería y el resto de partidos tampoco obtendrían representación.

TERRITORIOS

En Bizkaia, el sondeo estima que el PSE-EE lograría tres escaños, uno más que en las elecciones de 2023, y EH Bildu dos o tres, cuando en los anteriores comicios logró dos.

Al PNV le otorga uno o dos representantes por este territorio, mientras que en 2023 había conseguido dos. Además, el PP mantendría su escaño por este territorio y Sumar perdería el logrado en julio de 2023. También quedaría sin representación Vox.

En Gipuzkoa, PSOE lograría dos escaños, los mismos que en las anteriores elecciones de 2023, mientras que el PP, que no tenía representación por este territorio, podría no sacar diputado o lograr uno, mientras que Vox seguiría sin representación.

Por su parte, EH Bildu, que hace cuatro años obtuvo dos escaños, conseguirá dos o tres diputados, y el PNV, que tuvo dos diputados en las elecciones de 2023, se quedaría con un representante.

En Álava, donde el PSOE contaba con un diputado, lo conservaría o lograría uno más, hasta 2; EH Bildu mantendría su escaño, al igual que el PP, mientras PNV obtendría 1 (como en 2023) o lo perdería. Vox seguiría sin representación alavesa en la Cámara Vasca.

La encuesta se ha realizado, entre el 12 y el 28 de noviembre de 2026, con 19.501 entrevistas entre residentes en España de 18 años o más con derecho a voto.