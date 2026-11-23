Acto de inauguración del centro EHU-iBio - EHU

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad del País Vasco (EHU) ha inaugurado este lunes en Leioa (Bizkaia) el Centro Vasco de Investigación Integrativa en Salud Ambiental y Humana EHU-iBio, una nueva estructura científica que nace con el objetivo de investigar las conexiones biológicas entre las personas, los animales, las plantas y los ecosistemas desde el enfoque internacional 'One Health' (Una Salud).

El acto de inauguración ha contado con la presencia del rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea; el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias; la vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación, Estitxu Garai; y el vicerrector de Investigación, Jon Umerez Urrezola, además de representantes de distintas facultades y centros de investigación.

Durante su intervención, Bengoetxea ha destacado que "durante mucho tiempo, hemos abordado la salud humana, la salud animal y el estado de nuestros ecosistemas como compartimentos estancos, mientras que la ciencia y la experiencia reciente nos han demostrado que esa frontera no existe".

"La calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos, la biodiversidad de nuestros montes y costas, y las sustancias con las que convivimos a diario forman parte de una misma ecuación, no puede haber personas sanas en un entorno enfermo. Con la puesta en marcha del Centro Vasco de Investigación Integrativa en Salud Ambiental y Humana, respondemos a ese desafío con la mejor herramienta que tenemos como país: el conocimiento colaborativo", ha asegurado.

Por su parte, Pérez Iglesias ha destacado que EHU-iBio está estrechamente conectado al Faro de Innovación One Health, incorporado como eje transversal en la reformulación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 (PCTI 2030).

Asimismo, ha resaltado la capacidad de EHU-iBio para "integrar investigación biomédica, ambiental y agrobiológica y contribuir así al desarrollo de esta prioridad estratégica para Euskadi", y ha añadido que "la colaboración entre disciplinas no consiste únicamente en sumar capacidades, consiste en crear nuevas posibilidades científicas que no existirían si cada equipo trabajara por separado".

PROYECTOS TRANSVERSALES EN TRES EJES

La actividad científica de EHU-iBio se articulará mediante proyectos transversales en tres ámbitos: biomedicina, biodiversidad y agrobiología. El centro aprovechará los avances en modelos biológicos, secuenciación y edición genómica, así como la creciente disponibilidad de datos biológicos y clínicos, para investigar las interacciones entre los distintos niveles de la vida.

Más de un centenar de investigadores de las facultades de Ciencia y Tecnología y de Medicina y Enfermería forman parte de esta nueva estructura, que agrupa a integrantes de 13 grupos consolidados. Entre ellos figuran 29 investigadores principales de proyectos competitivos que gestionan alrededor de cuatro millones de euros anuales en financiación.

La universidad ha destacado también la presencia de mujeres en la dirección científica, ya que el 70% de las personas responsables de los grupos de investigación son mujeres.

El nuevo centro se articula en torno al edificio María Goyri, con la intención de conectar disciplinas científicas hasta ahora menos relacionadas, incorporar a otros miembros de la comunidad universitaria y atraer talento externo.