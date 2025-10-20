EHU kultura presenta el ciclo 'Kontzertuak campusean' 2025/2026 en el campus de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

EHU kultura abrirá el nuevo curso 2025/2026 de 'Kontzertuak campusean' en el Pabellón universitario de la UPV/EHU en Vitoria-Gasteiz, con una programación de tres actuaciones en otoño con acceso gratuito que tiene como objetivo acercar la música en directo a la comunidad universitaria y promover a artistas locales, "reforzando la relación entre el campus y la ciudad".

En un comunicado, EHU ha indicado que los tres directos se desarrollarán a partir de las 19.00 horas en el pabellón universitario de la UPV/EHU en Vitoria-Gasteiz.

El ciclo se iniciará el 29 de octubre de mano de Aimarz, proseguirá el 26 de noviembre con Ben Salter y finalizará el 10 de diciembre con el concierto de Petti & Etxeko Uzta XX ta Bortz.

Desde 2009 hasta la actualidad han pasado por el pabellón universitario numerosos grupos y solistas en diferentes miércoles como Steve Wynn, John Paul Keith, Ruper Ordorika, Anari, Michel Cloup y Olaia Inziarte, entre otros.