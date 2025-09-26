EHU se une este viernes, en Bilbao y Barakaldo, a la "Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras"

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La EHU celebra este viernes en Bilbao y Barakaldo la "Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras", un evento pensado para todos los públicos en el que la iniciativa, promovida por la Unión Europea, busca "acercar la ciencia a la sociedad de una manera divertida y fomentar el interés por las vocaciones científicas entre los y las más jóvenes, contribuyendo a eliminar barreras de género".

Según ha informado la EHU en un comunicado, la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebra simultáneamente en más de 460 ciudades de 25 países, "una plataforma global para la divulgación científica".

En el Muelle del Arenal de Bilbao, el epicentro de la actividad, más de 200 científicos y científicas de la EHU "compartirán su pasión con el público" entre las 17.00 y las 21.30 horas. Las personas que se acerquen podrán explorar temas punteros a través de charlas y talleres interactivos que cubren un amplio espectro de disciplinas, desde la generación de energías limpias hasta la detección y tratamiento de enfermedades con nanoimanes, la alimentación sostenible o la inteligencia artificial en euskera entre otros.

El 'stand' de las MSCA Actions (Acciones Marie Sklodowska-Curie) contará con investigadores e investigadoras que mostrarán sus historias personales y proyectos con un impacto real en campos como la neurociencia y la ingeniería.

Por otro lado, #SheMentoring visibilizará el papel de las mujeres en la investigación. Bajo el lema "investigadoras que podrías encontrarte por la calle", científicas de la EHU compartirán su día a día y sus apasionantes investigaciones, desde el estudio de microplásticos en bivalvos hasta los estudios moleculares sobre el cáncer.

Ambos espacios están diseñados para ser interactivos, permitiendo al público preguntar, experimentar y descubrir de primera mano cómo la ciencia es una actividad humana, accesible y relevante para todo el mundo, han detallado desde la EHU.

Además de los txokos, a las 20.00 horas de este viernes, el Auditorio Mitxelena de la Bizkaia Aretoa se conectará en directo con Observatorio de Calar Alto (Almería). La actividad es de entrada libre hasta completar aforo, y se podrá seguir tanto presencialmente como en 'streaming'.

Por otro lado, en el polideportivo de Lasesarre de Barakaldo, hasta las 22.00 horas, el evento OREGaua contará con más de 40 experimentos y talleres científicos en torno al reto climático y energías renovables marinas, entre los que destacan simulaciones de misiones con vuelo de drones, manejo y competición de robots submarinos en piscinas, txikigune y zona gamer.

PROYECTO EUROPEO

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras está organizada por el grupo de universidades G9 y financiada por la Comisión Europea, bajo las Acciones Marie Sklodowska-Curie/(MSCA), la iniciativa para fomentar las carreras científicas en Europa.

El proyecto está centrado en las cinco misiones de investigación e innovación que ha puesto en marcha la Unión Europea para plantear soluciones a los grandes problemas sociales en todo el mundo: cáncer, adaptación al cambio climático, agua y océanos, ciudades inteligentes y climáticamente neutras y salud del suelo y alimentos, ha informado la EHU.

Todas ellas contribuyen a los objetivos del Pacto Verde Europeo, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).