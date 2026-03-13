ELA acusa a Educación de "eliminar contenidos" de formaciones al profesorado de Irale que "deberían reforzarse"

BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

ELA ha expresado su "preocupación" sobre el futuro de Irale ya que, según ha denunciado, el Departamento de Educación "pretende eliminar los contenidos de las denominadas formaciones modalidad R del programa, vigentes durante 40 años, cuando deberían reforzarse más que nunca". "Difícilmente se va a conseguir que los alumnos se conviertan en euskaldun hablantes completos si los propios profesores no lo son", ha advertido.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que "las explicaciones" en la Mesa de Educación sobre el futuro de Irale han aumentado su "preocupación". Según ha indicado, el Departamento "reconoce la gravedad de la situación del euskera" y, al mismo tiempo, pretende hacer "desaparecer una importante herramienta para la euskaldunización".

"El Instituto de Aprendizaje del Euskera y las Lenguas no tendrá como uno de sus ejes la formación y empoderamiento del profesorado imprescindibles para mejorar su conocimiento en euskera, trabajar la transmisión de la cultura vasca, recibir formación sociolingüística y superar el uso diglósico", ha criticado.

Para ELA, "la supuesta 'reorganización' de Irale no es más que un eufemismo para indicar que este eje desaparecerá" y, según ha remarcado, "difícilmente se va a conseguir que los alumnos se conviertan en euskaldun hablantes completos si los propios profesores no lo son".

El sindicato ha recordado que Irale ha estado activo durante 40 años con el objetivo de "euskaldunizar al profesorado, mejorar su competencia lingüística y adentrarlo y empoderarlo en la cultura vasca". Para ello, se han previsto diversos instrumentos, entre los que destacan "las formaciones intensivas en la modalidad R".

En estas formaciones, ha explicado, "cada curso cientos de docentes han tenido la oportunidad de abandonar su centro de origen y autocapacitarse y empoderarse" y posteriormente "se convertían en transmisores e impulsores de lo recibido en sus centros". De este modo, ha valorado, "se formaba una cadena de transmisión" del euskera y de la cultura vasca.

"Educación, en cambio, ha señalado hoy que esta cadena se interrumpirá. Bajo el pretexto de la creación del Instituto para el Aprendizaje del Euskera y las Lenguas, pretende anular el instrumento y derecho reconocidos durante 40 años", ha denunciado.

A juicio del sindicato, "detrás de la decisión también está el objetivo de ahorrarse las sustituciones de las liberaciones del personal docente que acude a las formaciones, aunque sea en detrimento del euskera, los y las trabajadoras y el alumnado". Así, ha censurado que "una vez más pretende primar el criterio puramente economicista".

MULTIPLICAR RECURSOS

ELA ha advertido de que la situación del euskera es "grave" porque su "uso y adhesión están en constante descenso", por lo que "es imprescindible multiplicar los recursos y esfuerzos" de los centros.

De este modo, considera que las líneas de trabajo propuestas por el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y las Lenguas "son necesarias pero, junto con ellas, también resulta necesario seguir formando al profesorado".

Según ha indicado, "hacen falta medidas adicionales a las actualmente existentes" que tengan el objetivo de "complementar y reforzar" las anteriores y vengan "provistas de la inversión necesaria".

En esta ocasión, sin embargo, cree que el Departamento de Educación "pretende hacer una sustitución de recursos, eliminar los dirigidos a la formación del profesorado para destinarlos a otros objetivos".

"La desaparición de las modalidades de formación R de Irale sería muy grave. Así lo han manifestado varios expertos y euskaltzales y así lo cree también ELA. El euskera necesita todas las medidas y recursos posibles", ha defendido.

Por ello, ha anunciado su intención de trabajar con otros sindicatos y agentes para articular "la respuesta que la situación requiere".