ELA anuncia que el 11 de noviembre habrá huelga general por la vivienda también en Euskadi y Navarra

Archivo - El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

ELA ha anunciado que finalmente convocará huelga general por la vivienda en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra el próximo 11 de noviembre, la misma fecha que la elegida por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas en el conjunto del Estado.

En un comunicado, la central sindical ha insistido en que "está trabajando con otros agentes sociales y sindicales" para acordar las reivindicaciones "y el resto de características de la huelga".

Según ha precisado, ELA priorizará "enfrentar el problema desde Hego Euskal Herria (Comunidad Autónoma Vasca y Navarra)" y , por esta causa, "sigue trabajando con los sindicatos de vivienda y demás agentes sociales y sindicales para aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas", especialmente en Euskadi y la Comunidad foral, "donde los Gobiernos tienen amplias competencias en esta materia".

ELA ha asegurado que los diferentes territorios del Estado "tienen competencia en materia de vivienda y pueden adoptar medidas para hacer frente a la crisis habitacional". "Es injustificable que, ante la crisis de acceso a la vivienda, provocada también por las nefastas políticas de nuestros gobiernos durante décadas, ni siquiera se lleve al límite las posibilidades competenciales actuales", ha criticado.

El sindicato que lidera Mitxel Lkuntza cree necesario "un cambio radical de las políticas desarrolladas hasta ahora" por los Gobiernos Vasco y navarro, así como por el Gobierno español. En este sentido, ha advertido de que el objetivo de la política pública "no puede tener como prioridad la rentabilidad de propietarios, constructoras y fondos buitre". "La prioridad debe ser garantizar el acceso a una vivienda digna", ha concluido.