ELA denuncia que las medidas de las diputaciones y el Gobierno Vasco son "un fraude a la sociedad"

SAN SEBASTIÁN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Estudios del sindicato ELA, Mikel Noval, ha denunciado que las medidas anunciadas por las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco, que tienen como "supuesto" objetivo mitigar los efectos de la inflación en la población, son "un fraude a la sociedad".

Noval, en un comunicado, ha considerado que "por encima de lo que se hace, llama mucho más la atención lo que no se hace". Así, ha criticado que las instituciones vascas "se niegan a llevar adelante la reforma fiscal necesaria aumentando los impuestos a los beneficios de las empresas, al capital y al patrimonio".

El responsable de ELA ha afirmado que el Gobierno Vasco y las diputaciones quieren "aplicar una excepción vasca, negándose a subir los impuestos a los beneficios empresariales y al capital", y además "no se plantean de ninguna manera un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo a las empresas energéticas y a la banca".

A su juicio, "la deflactación de la tarifa del IRPF llega tarde y es insuficiente". Noval, además, ha remarcado que la deducción de los 200 euros "es escasa, no se notará hasta dentro de un año y deja fuera a la gente que más la necesita".

En esa línea, ha denunciado que, mientras en toda la Unión Europea se adoptan medidas para que las empresas energéticas y las entidades financieras "paguen más impuestos por los beneficios excesivos", aquí se quiere "aplicar la excepción vasca, una especie de oasis donde esas empresas no solo no paguen más impuestos, sino que les da un tratamiento privilegiado totalmente inaceptable".

A su entender, "es muy grave lo que está pasando" y muestra "la sumisión de las instituciones vascas a los intereses de empresas como Petronor, Iberdrola o la banca, que están aumentado sus beneficios de manera tremenda a costa de empobrecer a la población".

Respecto a las medidas, Noval ha indicado que la deflactación de la tarifa "llega tarde, porque se tenía que haber aprobado ya desde enero de 2022, y es insuficiente, ya que la inflación del año pasado fue del 6,5%, y la deflactación de la tarifa del IRPF se queda por debajo, en el 5,5%".

En cuanto a la anunciada deducción de 200 euros para atajar la inflación, el responsable de ELA ha recordado que "las deducciones del IRPF no benefician a las personas que tienen ingresos más bajos, ya que no pagan este impuesto", por lo que "ayudar a la gente más necesitada pasa por prestaciones económicas directas, no deducciones".

"Es una broma de mal gusto decir que se va a ayudar a la gente a través de una deducción, cuyo limitado efecto se va a notar dentro de casi un año, cuando se haga la declaración del IRPF", ha insistido.

Finalmente, ha reiterado que "la falta de medidas eficaces para atajar la crisis y sus efectos es una constante" en la actuación de las instituciones vascas, que "hacen poco y mal".