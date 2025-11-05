ELA denuncia la muerte en su puesto de trabajo de un trabajadora de cocina del Hospital de Cruces

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

ELA se concentrará este viernes, 7 de noviembre, para denunciar el fallecimiento, en su puesto de trabajo, de una trabajadora de cocina en el Hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), un hecho que "no es aislado ni fortuito, sino la consecuencia directa de unas condiciones de trabajo insostenibles y de la grave desatención de Osakidetza hacia la salud laboral de su plantilla".

En lo que va de año, ha apuntado ELA, "al menos 47 personas han perdido la vida" en Euskadi y Navarra durante el desempeño de su actividad laboral, 11 en Bizkaia, 9 en Gipuzkoa, 7 en Álava y 20 en Navarra. "Cada una de estas muertes tiene responsables y causas estructurales que deben ser nombradas", ha dicho.

En un comunicado, ELA ha denunciado que "la falta de evaluaciones de riesgos psicosociales, las valoraciones de riesgos laborales obsoletas y genéricas, y la ausencia de medidas preventivas reales evidencian una organización del trabajo que prioriza la productividad, los recortes y la presión sobre las plantillas por encima de la salud y la vida".

En esa línea, ha advertido que "la sobrecarga, los ritmos de trabajo desmedidos y el agotamiento físico y emocional no son accidentes, son el resultado de decisiones políticas y de gestión que ponen en riesgo a quienes sostienen el sistema sanitario público".

ELA ha afirmado que "no se puede normalizar que acudir al trabajo suponga un riesgo para la vida", por lo que ha exigido "medidas inmediatas y efectivas, como evaluaciones específicas y actualizadas de cada puesto, reducción real de cargas y ritmos de trabajo, y la implantación de medidas preventivas eficaces que protejan la salud física y mental de la plantilla". "La salud laboral no es un trámite administrativo, es una cuestión de vida o muerte", ha remarcado.

Para denunciar estos hechos y exigir responsabilidades, ELA se concentrará este viernes a las 12.00 horas frente a la puerta principal del Hospital de Cruces, junto a la Junta de Personal de la OSI Ezkerraldea.