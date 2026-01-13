ELA denuncia la situación de "colapso" que sufren las urgencias del Hospital de Cruces de Barakaldo (Bizkaia)

Archivo - Hospital de Cruces (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha denunciado este martes el "colapso" que sufre el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), después de que el año pasado experimentara un incremento de pacientes, situación que, según ha asegurado, se ha agravado desde septiembre.

En un comunicado, la central sindical ha lamentado que urgencias de Cruces soporta un aumento de pacientes desde el inicio del año 2025.

"Desde el mes de septiembre, ese incremento de la carga de trabajo se ha agudizado hasta tal punto que la atención en pasillos de los pacientes es habitual y prácticamente diaria, y la espera en la zona ambulatoria para una primera atención llega a rozar las dos horas", ha señalado.

Según ha destacado, con la llegada de la gripe en noviembre ya se instó a la dirección a que tomara "las medidas pertinentes" y aumentara la plantilla estructural de urgencias, "pero la respuesta fue negativa alegando que las medidas adoptadas hasta el momento eran suficientes a pesar del claro aumento de las cargas de trabajo".

ELA ha indicado que, "a finales de noviembre, junto con el aumento de la gripe, la Dirección no cubrió algunas ausencias de trabajadores y trabajadoras, agravando esto la carga de trabajo de la plantilla y viéndose algunas categorías obligadas a asumir labores de otras".

"A día de hoy, pasada la época navideña y disminuyendo el pico epidemiológico, la Urgencia continua con una elevadísima carga de trabajo", ha asegurado.

El sindicato ha apuntado que la semana pasada, después de Reyes, la atención en los pasillos "ha sido diaria, incluso en el turno de noche, momento en el que suele disminuir la entrada de pacientes, y el hospital no disponía de camas libres para ingreso".

En esta línea, ha explicado que este pasado lunes Urgencias atendió "un flujo elevado de pacientes en todas las zonas del servicio". En concreto, ha censurado que, a las 15.00 horas, "en la zona de reconocimiento quince pacientes estaban ubicados y siendo atendidos en los pasillos", mientras que en la zona ambulatoria habría aproximadamente 70 pacientes en espera a ser atendidos. Además, ha añadido que este número aumentó y a las 22.00 horas en la zona ambulatoria había unos 90 pacientes.

A primera hora de este martes, tal como ha remarcado la central sindical, la situación no era "más esperanzadora", puesto que en la zona de Reconocimiento había 42 pacientes, cuando la capacidad máxima es de 45, y la zona de Evolución estaba llena, con 28 pacientes. Asimismo, ha señalado que 13 pacientes estaban a la espera de ingreso en planta.

ELA considera que "estas cargas de trabajo son inasumibles para la plantilla estructural de Urgencias", por lo que exige a las direcciones el refuerzo de personal DUE, TCAE y Celador por turno, además de adoptar "las medidas organizativas necesarias".