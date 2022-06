ELA, LAB y ESK de Mercedes también convocan huelga el 22, día de paro de CCOO y UGT, y les plantean aunar convocatorias

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos, ELA, LAB y ESK de Mercedes-Benz en Vitoria han decidido, a propuesta de los trabajadores, convocar también huelga el día 22 de junio, además de las previstas del 27 al 1 de julio, y han propuesto a CCOO y UGT, sindicatos que han convocado paro para ese día 22, aunar ambas convocatorias y que se comprometan "con los mínimos" que plantean para el futuro convenio con el fin de que todas las movilizaciones propuestas "pudieran ser compartidas por más del 80% del Comité".

En un comunicado, han explicado que en la asamblea abierta de este miércoles convocada por estos sindicatos en dos turnos participaron en torno a 700 o 750 personas y han indicado que los acuerdos alcanzados contaron un apoyo que "prácticamente fue unánime" por parte de las personas que acudieron.

Entre esos acuerdos, están convocar la huelga la última semana de junio del 27 al 1 de julio, con el fin de reivindicar unos "mínimos" para el futuro convenio, que serían no perder poder adquisitivo, no ampliar la flexibilidad (no a la sexta noche), contrato de relevo mejorado, no a un 'Modelo V' "discriminatorio" con las nuevas incorporaciones, cerrar y concretar la movilidad en el propio acuerdo de convenio y regular y acordar las condiciones de las alrededor de 500 personas que trabajan fines de semana y festivos.

Con el fin de intentar un compromiso mayoritario del comité, desde ELA, LAB y ESK, que cuentan con el 45% de representación, han planteado a UGT y CCOO, que ostentan el 35% de representación, que se comprometan también "con esos mínimos". "De este modo, y aunque haya otros puntos que seguramente no compartamos, que las movilizaciones pudieran ser compartidas por más del 80% del comité", han añadido.

Asimismo, han explicado que los trabajadores que participaron en la asmblea de la tarde propusieron convocar huelga para el próximo miércoles 22, coincidiendo con la huelga convocada por UGT y CCOO, una jornada que se centraría exclusivamente "en uno de los seis puntos, el que se entiende como más lesivo y que mayor rechazo provoca entre la plantilla de producción", que es es el de ampliar la flexibilidad (sexta noche). Por lo tanto, ya se ha hecho la convocatoria de huelga para ese día.

Además, han añadido que, como primer paso para que una mayoría del

Comité se comprometa con los seis puntos o mínimos, también han trasladado a UGT y CCOO que, si pueden compartir el compromiso con "No a ampliar la flexibilidad, No a la sexta noche", el miércoles 22 podrían aunar ambas convocatorias.

Los sindicatos han indicado que tienen "claro" que la empresa ha puesto "toda su maquinaria en movimiento para atacar" sus condiciones laborales". "Y para poder contrarrestar eso, sólo hay un camino,

organizarnos, movilizarnos como plantilla, con la mayor unidad posible, pero con compromisos y objetivos claros", han concluido.