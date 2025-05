ELA no firma el acuerdo de Educación y acusa al resto de sindicatos de "rendirse a las presiones" del Gobierno Vasco

BILBAO 10 May. (EUROPA PRESS) -

ELA no ha firmado el convenio suscrito este pasado viernes por la noche en materia de educación no universitaria entre el Departamento vasco de Educación y los sindicatos Steilas, LAB, Comisiones Obreras e Interinok Taldea, a los que ha acusado de "rendirse a las presiones" del Gobierno Vasco.

En un comunicado, ELA ha denunciado que el acuerdo "no recoge las demandas troncales de los huelguistas, ya que no hay mejoras de ratios, ni medidas para la desburocratización, la estabilización del empleo eventual ni la garantía de la salud laboral". "No se recupera el poder adquisitivo ni garantiza una mejora suficiente en recursos humanos", ha reprochado.

En su opinión, el convenio firmado por el Departamento de Educación y el resto de sindicatos no recoge los principales contenidos reivindicados por los huelguistas. En cuanto a los ratios, lamenta que "no hay descensos generalizados".

"Tan solo se han acordado dos medidas cosméticas: la ratio máxima por curso ha pasado de 23 alumnos a 22 en Primaria y en los casos en los que se conformen grupos con alumnado de diferentes edades en Educación Infantil (exceptuando los 2 y 3 años) la ratio máxima disminuye de 20 a 19 alumnos. Para el resto de etapas no se ha propuesto ninguna medida y en general, se sigue con la política de ratio extrema que lleva a llenar sistemáticamente hasta los topes todas las aulas", ha relatado.

En materia de salarios, apunta que la última propuesta del Departamento de Educación "no recupera el poder adquisitivo perdido". "Por el contrario, supone seguir perdiendo en 2025 y sigue el mismo camino para los próximos años. De hecho, se trata de una propuesta no sujeta al IPC y a largo plazo (hasta 2028)", ha agregado.

Por otro lado, ha criticado que el convenio firmado "no garantiza que la tasa real de temporalidad se reduzca al 8%, mucho menos al 5%, y miles de trabajadores seguirán siendo temporales".

Tras indicar que "no hay plazos ni medidas concretas para la desburocratización del trabajo docente", ha precisado que "únicamente se recoge la creación de una comisión y una declaración general de intenciones".

En esta línea, ha señalado que "no hay medidas para reforzar el servicio de prevención, los reconocimientos médicos no se realizarán con una adecuada periodicidad y no existe un plan de garantías contra los riesgos psicosociales".

En lo referente al incremento de recursos humanos, denuncia que el Departamento no explica la dimensión del convenio firmado. "Según lo expuesto la última vez, el incremento propuesto (relacionado con la orientación, el bienestar emocional o las figuras para trabajar el euskera) apenas suponen un incremento del 1%", ha dicho.

"Con esta firma se impide a los trabajadores seguir con la huelga. A pesar de que la dinámica de huelga ha conseguido algunos contenidos, de haberle dado continuidad se hubiera conseguido un acuerdo que respondiese a las reivindicaciones de fondo del personal docente. Se ha perdido la oportunidad de conseguir un acuerdo muy mejorable", ha advertido.