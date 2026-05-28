Elankidetza impulsa dos cursos de verano sobre derechos humanos, solidaridad internacional y el papel de la ciudadanía

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Elankidetza, Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, ha impulsado dos cursos de verano para promover una reflexión colectiva sobre la defensa de los derechos humanos, la solidaridad internacional y el papel de la ciudadanía.

La primera jornada, 'Retos y estrategias para la defensa de los Derechos Humanos en tiempos de criminalización y represión', se celebrará los días 1 y 2 de junio en Bizkaia Aretoa de Bilbao, en colaboración con KCD ONGD, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El encuentro internacional analizará el contexto actual de regresión democrática y vulneración de derechos humanos, poniendo especial atención en la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Casos como Palestina, el Sáhara Occidental o El Salvador servirán para abordar los mecanismos de criminalización, persecución y violencia que sufren quienes defienden los derechos humanos.

Asimismo, se analizarán el debilitamiento del derecho internacional, la desinformación y los discursos de odio, así como el papel de la comunicación como herramienta de transformación social.

Las jornadas incorporarán de manera transversal la perspectiva de género, visibilizando las violencias específicas que sufren las mujeres defensoras y los colectivos vulnerables. Conferencias, mesas redondas y espacios participativos se combinarán para trabajar propuestas orientadas a reforzar estrategias de protección integral y redes de solidaridad.

EL HAMBRE COMO ARMA

Por otra parte, el curso 'Derechos y ciudadanía ante un mundo en crisis' se celebrará el 25 de junio en colaboración con Acción contra el Hambre. La jornada propondrá una reflexión sobre las principales crisis humanitarias actuales, analizando la relación entre conflictos armados, hambre y cambio climático.

El curso pondrá el foco en el papel de la cooperación internacional, el periodismo y la movilización ciudadana como herramientas imprescindibles para construir respuestas en favor de los derechos humanos y la justicia global.

Durante las sesiones de la tarde, el director de eLankidetza, Javier Cortés, ofrecerá la ponencia 'Desarrollo humano sostenible desde los territorios'. En ella se subrayará la necesidad de interpretar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una hoja de ruta para la transición social, económica, cultural y ecológica desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad.

Asimismo, se destacará la importancia de las políticas públicas, las alianzas multiactor y la participación activa de la ciudadanía para construir sociedades más justas y cohesionadas.

Posteriormente, se celebrará la mesa redonda 'Reimaginar el contrato social: propuestas prácticas para un futuro centrado en los Derechos Humanos'. En este espacio personas expertas de distintos ámbitos reflexionarán sobre cómo construir un nuevo contrato social capaz de garantizar derechos y paz, tomando el derecho a la alimentación como eje central.

Participarán la actriz, escritora y gestora cultural Karina Garantivá; la escritora y profesora de la Universidad Carlos III Leila Nachawati Rego; el director de Agirre Lehendakaria Center, Gorka Espiau Idoyaga; y el director de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero. La sesión será moderada por Javier Cortés.

Ambos cursos están dirigidos a organizaciones sociales, profesionales de la comunicación, personal investigador, estudiantes y ciudadanía interesada.