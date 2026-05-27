Elkarrekin Bilbao propone un plan de bioclimatización urgente para escuelas de Infantil y Primaria y Haurreskolak

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Elkarrekin Podemos Bilbao presentará al pleno de este jueves una iniciativa en la que propone un plan de bioclimatización urgente para las escuelas de Infantil y Primaria y las Haurreskolak de la ciudad.

En su iniciativa, Elkarrekin Podemos plantea implementar sistemas de climatización en las aulas para poder así adaptar los centros educativos a las olas de calor y "garantizar el bienestar del alumnado y del personal educativo".

La portavoz de Elkarrekin Podemos Bilbao, Ana Viñals, ha dicho que la climatización en los centros educativos "sigue siendo una asignatura pendiente pero cada vez más urgente de abordar".

Viñals ha señalado que "las quejas y denuncias por temperaturas extremas dentro de las aulas no dejan de aumentar año tras y año y ayer mismo escuelas como Indautxuko Eskola, Luis Briñas y Gabriel Aresti, han vuelto a criticar la falta de climatización en las aulas, hasta el punto que en el centro Pagasarribide se han registrado varios incidentes en los últimos días y una niña de 4 años tuvo que ser atendida de urgencia por un golpe de calor".

Por ello, el grupo municipal pide que se diseñe de un plan de bioclimatización dirigido a los centros educativos de Infantil y Primaria y a las haurreskolak de la ciudad. La iniciativa también plantea habilitar una partida presupuestaria específica que permita acometer, "en el menor tiempo posible", las reformas necesarias a corto, medio y largo plazo.

Ana Viñals ha advertido de que "las consecuencias del cambio climático están agravando una situación que afecta directamente al bienestar y al rendimiento del alumnado y del personal docente".

"El pasado verano vivimos episodios de calor extremo excepcionales en Bilbao, con temperaturas que llegaron a superar los 40 grados. Ya no hablamos únicamente de julio y agosto, sino de largos periodos de calor entre mayo y septiembre que hacen imprescindible adaptar nuestras escuelas", ha señalado la portavoz de Elkarrekin Podemos Bilbao.

En la popuesta se recuerda que la temperatura adecuada para desarrollar tareas educativas y cognitivas se sitúa entre los 18 y los 22 grados centígrados y que, cuando se superan los 25 grados, la capacidad de atención disminuye de forma significativa.

En este sentido, el grupo municipal subraya que las altas temperaturas convierten a la comunidad educativa en una población "especialmente vulnerable".

Actualmente, ha señalado Viñals, la mayoría de los centros educativos cuentan con sistemas de calefacción para los meses de invierno, pero carecen de sistemas de climatización que aporten "soluciones eficaces para afrontar las altas temperaturas".

"En muchos colegios y haurreskolak las ventanas son el único recurso para intentar aliviar el calor. Es evidente que necesitamos espacios educativos preparados tanto para el frío como para las temperaturas extremas que cada vez sufrimos con más frecuencia", ha añadido.

Elkarrekin Podemos Bilbao defiende que el futuro plan de bioclimatización deberá incorporar medidas adaptadas a las características de cada centro, incluyendo actuaciones de eficiencia energética y sistemas sostenibles de climatización.

"Estamos hablando de salud pública y de garantizar unas condiciones mínimas de confort térmico y bienestar para miles de niñas, niños y profesionales de la educación. Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de actuar con previsión y urgencia", ha concluido Viñals.