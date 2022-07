Elkarrekin Podemos-IU cree que la deflactación del 4% supone una subida de impuestos para la mayoría de vascos

Gorrotxategi plantea reducir el diseño "clasista y regresivo del sistema tributario, con una reducción mucho mayor para las clases populares"

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que la deflactación del 4% del IRPF "apenas corrige el efecto de la inflación", solo beneficia a una parte "reducida" de la clase trabajadora y supone una subida de impuestos para la mayoría de los vascos. Además, cree que se podría haber aprovechado esta ocasión para "reducir el diseño clasista y regresivo del sistema tributario, con una reducción mucho mayor para las clases populares".

Ante el anuncio del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de que en Euskadi se aplicará una deflactación adicional del 4% en la declaración de la renta a todos los contribuyentes, dentro de las seis medidas para hacer frente a la inflación, Gorrotxategi ha señalado que "técnicamente es una medida correcta", pero "apenas corrige el efecto de la inflación".

"En primer lugar, es obligado reconocer que una parte de la población no se ha beneficiado de incrementos salariales de entidad. El promedio de los incrementos salariales en el País Vasco negociados hasta junio es del 3,3%, cuando la inflación es prácticamente el triple. Muchos trabajadores no están cubiertos por estos convenios y muchos convenios aún no se han negociado", ha destacado en declaraciones a Europa Press.

Por ello, considera que esta medida "beneficia a una parte reducida de la clase trabajadora y a quienes conservan más capacidad de negociación en la defensa de su poder de compra".

En segundo lugar, ha señalado que el porcentaje de deflactación propuesto del 4% es "muy inferior a la tasa de inflación, que en Euskadi fue del 9,6% el mes pasado", por lo que se trata de "una bajada de impuestos en términos nominales, pero, en términos reales", supone "una subida de impuestos para la mayoría".

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha recordado que el Gobierno Vasco y las Diputaciones "celebraban como un gran éxito la recaudación récord conseguida hasta junio", y ha apuntado que "el problema es que esa recaudación récord es inoportuna, porque obstruye la recuperación económica, máxime cuando parece que las instituciones no parecen saber cómo emplear el dinero recaudado de más".

"MÚLTIPLES URGENCIAS"

Miren Gorrotxategi ha subrayado que "existen múltiples urgencias sociales que atender y una crisis climática que exige mayor inversión pública". "Reducir algo el crecimiento de la recaudación es mejor que no hacer nada, pero se podía haber hecho más", ha asegurado.

Tras considerar que esta medida "es café para todos", ha dicho que "se podía haber aprovechado la ocasión para hacer una reforma mucho más progresiva". "Se podía haber aprovechado para reducir el diseño clasista y regresivo de nuestro sistema tributario con una reducción mucho mayor para las clases populares", ha concluido.