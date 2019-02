Elkarrekin Podemos presenta en el Parlamento Vasco una ley con "medidas urgentes" para luchar por la igualdad

Publicado 11/02/2019 18:22:58 CET

Dotada con 7,5 millones de euros, la coalición busca que el Gobierno Vasco "cumpla con los acuerdos parlamentarios" sobre igualdad

VITORIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos ha presentado este lunes una proposición de ley con "medidas urgentes" dirigidas a impulsar la igualdad y la erradicación de las violencias machistas, dotada con 7.465.983 euros, con el objetivo de que el Gobierno Vasco "cumpla con los acuerdos parlamentarios" dirigidos a "luchar por la igualdad".

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara vasca, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Eukene Arana ha denunciado que el gobierno de Iñigo Urkullu "ha dejado de nuevo fuera de su bien común la igualdad, como si no fueran necesarias medidas urgentes en materia de igualdad de mujeres y hombres".

"Como de costumbre, y en vísperas del 8 de marzo, Urkullu ha dejado de lado a las mujeres", ha criticado, antes de defender que consideran "necesaria y urgente" la ley que han presentado que destina 7.465.983 euros a "la lucha por la igualdad".

Arana ha indicado que esta proposición de ley está dirigida a "hacer efectivos los acuerdos parlamentarios alcanzados hasta ahora en materia de igualdad, ante el riesgo de no ejecutarse nunca, ya que parece que el Gobierno no los considera prioritarios y se encuentran bloqueados".

Según ha explicado, la nueva norma permitirá "reforzar" la

partida presupuestaria destinada a Emakunde, plantear una línea de investigación específica para la creación de un Sistema Vasco de Cuidados, impulsar la gratuidad de las Haurreskolak y apostar por el "necesario desarrollo" pleno del Estatuto de las Mujeres Agrícolas.

"AMPLIAR Y MEJORAR"

También plantea "ampliar y mejorar" la formación del personal de Justicia en igualdad y violencias machistas, prevenir las violencias machistas entre los más jóvenes, revisar y adecuar las prestaciones a las víctimas de violencias machistas, impulsar herramientas para agilizar los tiempos de respuesta de la Ertzaintza y ampliar las subvenciones al movimiento de mujeres y feminista.

"Obviamente, al Gobierno Vasco no le puede suponer un problema apoyar esta ley cuando sus tres leyes de acompañamiento del gobierno tienen un coste de 250 millones y asumir 7,5 millones no puede ser ni un obstáculo ni una excusa", ha manifestado Arana. Según ha dicho, "la apuesta por la igualdad frente al tridente de PP, Ciudadanos y Vox se hace con medidas e inversión, y no con fotos".

Finalmente, la parlamentaria ha anunciado que las mujeres de

Elkarrekin Podemos este año también participarán en la huelga convocada por el movimiento feminista el próximo 8 de marzo.