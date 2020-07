Elkarrekin Podemos reconoce que no son unos buenos resultados y dice que la alta abstención les ha perjudicado

Lamenta que no han conseguido "todavía crear una organización fuerte, estable, unida y arraigada en nuestros pueblos y nuestras ciudades"

Elkarrekin Podemos ha reconocido que no han sido unos "buenos resultados" los obtenidos por la coalición en las elecciones autonómicas vascas de este domingo, en las que ha perdido cinco de los once representantes que tenía en la Cámara de Vitoria, pérdida que ha achacado en parte a la alta abstención, que "distorsiona" los resultados y les ha perjudicado "claramente".

En una comparecencia pasadas las once de la noche en Bilbao, la candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha felicitado a la ciudadanía vasca por su forma de participar, que "no ha sido muy alta lamentablemente", pero ha participado de modo "sereno, tranquilo y pacífico".

Tras felicitar al PNV por su victoria, ha manifestado que quedan cuatro cuatro años por delante de trabajo "intenso, duro" y que abordan con "muchísima ilusión". "Tenemos un proyecto político e ilusión de sobra para afrontar estos retos y para dar lo mejor de nosotras mismas en el Parlamento para transformar en iniciativas parlamentarias todo este proyecto político que proponíamos como programa de gobierno", ha dicho.

Por su parte, la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, ha lamentado la poca participación en los comicios de este domingo y ha recordado que su coalición ya dijo que "no era el mejor momento para hacer las elecciones". "Eso se ha visto reflejado en la baja participación y además distorsiona la realidad, una realidad de la que nos hemos sentido castigadas", ha indicado.

Tras reconocer que los resultados obtenidos "no son los esperados", ha apuntado que saben también que "es un suelo y que el espacio de cambio" que representa ese espacio que han ido construyendo "se va a mantener".

En esta línea, ha señalado que no van a "defraudar" a la gente que ha apostado por su coalición y seguirán trabajando por el espacio político que representan. "Vamos a poner toda nuestra política y todas nuestras energías para dignificar la vida de la gente. Éste ha sido el objetivo inicial y éste es el objetivo que seguiremos persiguiendo", ha dicho, para añadir que analizarán los "errores cometidos", dónde han fallado con el objetivo de corregirlos y seguir avanzando.

"En estos próximos días vamos a analizar políticamente y, sobre todo, vamos a profundizar en estos resultados, en sus razones, y también para analizar cuál es nuestro futuro, rectificar lo que tengamos que rectificar, pero trabajando siempre en favor de la mayoría social", ha manifestado.

En parecidos términos se ha expresado la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha afirmado que "está claro que no son buenos resultados para nosotras y no vamos a echar balones fuera", al tiempo que ha aludido a la abstención del 47%. "Es decir, casi la mitad de los vascos y de las vascas hoy no han acudido a los urnas, lo cual creemos claramente que nos ha perjudicado", ha considerado.

Ante estos resultados, ha reconocido que estarán en la oposición, aunque ha mostrado su deseo de que fuera posible crear el tripartito 100% de izquierdas.

La dirigente de la formación morada no ha eludido hacer autocrítica por no haber conseguido revalidar la confianza de los vascos y de las vascas. "Creemos humildemente que hemos estado a la altura del comportamiento político que se esperaba de nosotras, que no nos hemos equivocado de bando, ya que en solo seis años el panorama político de este país ha cambiado mucho y ha sido en gran parte debido a Podemos", ha resalatado.

En este punto, ha manifestado que son una fuerza política "audaz, valiente y clara" que junto a otras fuerzas políticas hermanas como Izquierda Unida ha conseguido "grandes logros que vienen para quedarse y que son irreversibles medidas que benefician a toda la ciudadanía".

"En este corto e intenso camino, no hemos conseguido todavía crear una organización fuerte, estable, unida y arraigada en nuestros pueblos y nuestras ciudades, y eso creemos que puede pasar factura ante los posibles votantes", ha señalado.

Por ello, ha apuntado que su "deuda" con las personas que les votan y con la militancia es crear una organización "feminista y ecologista, una fuerza política confiable, una fuerza política de gobierno".

"Mañana comienza una nueva etapa para Podemos Euskadi, nos comprometemos a construir organización, a construir esa organización que sea más eficaz, instrumento de transformación social, porque a eso vinimos: a transformar la sociedad y a mejorar la vida de la gente", ha concluido.