Els Joglars, Aitana Sánchez-Gijón, 'El Brujo', Anabel Alonso y Manel Fuentes actuarán en el Social Antzokia de Basauri

Archivo - Aitana Sánchez-Gijón en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía Els Joglars celebrará su 60 aniversario en el Social Antzokia de Basauri (Bizkaia) con la representación de "El retablo de las Maravillas", mientras Aitana Sánchez-Gijón protagonizará "Malquerida", Rafael Álvarez "El Brujo" presentará su nuevo espectáculo, Anabel Alonso representará la obra "La mujer rota" y Manel Fuentes presentará su último espectáculo "¿Por qué le llaman de Boss?".

Estos espectáculos forman parte de la programación cultural correspondiente a la temporada octubre 2026-enero 2027 del Social Antzokia, presentada este martes, y que suma a la histórica visita de Els Joglars una exposición especial dedicada a repasar seis décadas de trayectoria artística de la compañía, considerada una de las formaciones teatrales más influyentes del teatro contemporáneo español.

El humor volverá a ocupar también un espacio importante dentro del consolidado ciclo Social Comedy, con propuestas como las de la compañía Corta el Cable Rojo y el cómico Mikel Bermejo, que acercará al público su espectáculo "Eureka".

La música tendrá un protagonismo destacado dentro de esta nueva etapa del Social Antzokia. Aprovechando la versatilidad del espacio y su capacidad para transformarse en sala de conciertos, el teatro pondrá en marcha un nuevo ciclo musical de invierno orientado especialmente al público joven.

NUEVAS TENDENCIAS

La programación incluirá actuaciones de Modus Operandi, Mirari, Zilibito Records y 48280, con el objetivo de acercar nuevas tendencias musicales y generar espacios de encuentro cultural para la juventud de Basauri y Bizkaia.

Dentro del apartado musical también destacará el espectáculo "Maneras de Vivir", un homenaje a grandes referentes del rock español de los años 80 y 90 como Loquillo, Rosendo, El Último de la Fila, Fito & Fitipaldis, Los Secretos, Hombres G y Barricada.

Otro de los grandes anuncios de la temporada será la llegada del Gran Circo Acrobático de China, espectáculo internacional de reconocido prestigio que ofrecerá en Basauri la única representación prevista en Euskadi dentro de su gira estatal.

El Gran Circo Acrobático de China es uno de los espectáculos internacionales de circo y artes escénicas más reconocidos del mundo. Su propuesta combina la tradición milenaria de la acrobacia china con una puesta en escena contemporánea, creando un espectáculo visual de gran impacto capaz de emocionar a públicos de todas las edades.

Con más de treinta artistas en escena -muchos de ellos medallistas olímpicos y antiguos integrantes del Cirque du Soleil-, el espectáculo destaca por su extraordinaria precisión técnica, la espectacularidad de sus coreografías y una cuidada estética inspirada en la cultura oriental.

CREACIÓN VASCA

La programación volverá a reforzar el compromiso del Social Antzokia con la creación vasca y el uso del euskera, con montajes como "Nor naizen baneki", de Artedrama, y "Bi palillo eta karabina bat", protagonizada por Aitziber Garmendia y José Ramón Soroiz.

La programación infantil y familiar, integrada dentro del ciclo Social Txiki, tendrá también un papel protagonista con espectáculos de teatro, danza y musicales dirigidos a niños, niñas y familias. Como novedad, esta temporada todos los espectáculos familiares incluirán encuentros con el público tras las funciones para fomentar la participación y el acercamiento entre artistas y espectadores.

Asimismo, el teatro mantendrá su apuesta por la accesibilidad cultural mediante precios asequibles, descuentos y diferentes facilidades de acceso, reafirmando así su compromiso con una cultura abierta, cercana e inclusiva.