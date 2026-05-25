Los embalses que abastecen a Bizkaia están al 87% de llenado, con 1 hm3 más que en 2025

Archivo - Pantano de Ordunte, propiedad del Ayuntamiento de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia están este lunes al 87% de llenado, lo que supone 0,5 puntos porcentuales por encima de la misma fecha del pasado año. En concreto, estos pantanos cuentan con 190,4 hm3 recogidos, frente a los 189,3 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 86,5% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 166 hm3 de agua (86,2% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 3,4 hm3 (89%). Además, el pantano de Ordunte recoge 20,8 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 94%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 1 hm3 menos de reservas que ahora y marcaba 0,5 puntos menos de llenado.

Así, el agua recogida se sitúa prácticamente a nivel de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.