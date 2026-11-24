Archivo - Los embalses vascos están al 59%, con 10 hm3 por debajo de la media de la última década - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses vascos se encuentran al 54,7% de su capacidad total de llenado, tras perder 2 hm3 en la última semana. Así, las reservas actuales del País Vasco se sitúan en 138 hm3, lo que supone 24 hm3 por debajo de la media de los últimos diez años, establecida en 162 hm3 (64,4% del total).

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el pantano alavés de Ullibarri recoge 80 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 54,8% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 37 hectómetros cúbicos, lo que representa el 51,4% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 54,5% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 70% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 62,5% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.