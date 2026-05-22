Empleados de Telefónica impulsan la empleabilidad con inteligencia artificial y la inclusión digital de personas mayores

Día Internacional del Voluntariado Telefónica - TELEFÓNICA

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Telefónica celebra este viernes en Bizkaia el Día Internacional del Voluntariado Telefónica con una apuesta por un modelo innovador de voluntariado tecnológico, en el que los empleados ponen su conocimiento digital al servicio de personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el campus 42 Urduliz Bizkaia, el campus de programación impulsado junto a Diputación Foral Bizkaia, se convierte en uno de los focos de actividad, con dos talleres que reflejan este nuevo enfoque basado en el impacto social a través de la tecnología.

Por un lado, voluntarios de Telefónica participan en un taller de inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, en el que acompañan a personas en búsqueda activa de trabajo para mejorar sus oportunidades laborales.

Durante la sesión, los participantes aprenden a utilizar herramientas de IA generativa para optimizar candidaturas, identificar ofertas relevantes y mejorar su perfil profesional. Por otro, el campus acoge una actividad del programa Reconectados, orientada a mejorar la autonomía digital de las personas mayores.

En este taller, los voluntarios ayudan a los asistentes a utilizar sus dispositivos móviles de forma segura y a adquirir conocimientos básicos de ciberseguridad, contribuyendo a reducir la brecha digital. Ambas actividades se alinean con los ejes prioritarios del voluntariado de Fundación Telefónica, centrados en la capacitación digital y la orientación laboral, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a través de la tecnología.

Entre los voluntarios en estas actividades se encuentra Estibaliz León, directora de 42 Urduliz Bizkaia, que ha señalado que "el voluntariado tecnológico está totalmente alineado con la esencia de 42 y Fundación Telefónica, que es compartir el conocimiento y las capacidades digitales con otras personas en proyectos de formación y empleabilidad como los que hoy desarrollamos en el campus".

"En 42 Urduliz Bizkaia trabajamos para ser un espacio abierto que facilite el acceso de las personas a la tecnología y a nuevas oportunidades, y ese objetivo se consigue gracias a la colaboración entre personas, instituciones y entidades sociales", ha dicho, para agradecer especialmente el trabajo conjunto con Sortarazi, Fundación Secretariado Gitano, Fundación EDE, Fundación Novia Salcedo, Cruz Roja y DomusVI, con quienes han desarrollado estas acciones en Bizkaia, y que forman parte de las más de 130 entidades sociales que colaboran en el Día Internacional del Voluntariado de Telefónica.

Esta iniciativa forma parte de la gran jornada global de voluntariado de la compañía, que este año marca un hito al evolucionar hacia un formato 100% tecnológico, centrado en la capacitación digital, la educación y la mejora de la empleabilidad.

El Día Internacional del Voluntariado Telefónica moviliza a miles de empleados en España y en los otros mercados en los que la compañía opera, consolidando un modelo que evoluciona desde el voluntariado tradicional hacia un modelo de impacto basado en el conocimiento y las capacidades digitales de las personas voluntarias.

Como compañía "comprometida social y culturalmente", Telefónica refuerza así su papel como agente impulsor de la transformación digital inclusiva, contribuyendo a que "todos los ciudadanos puedan acceder a las oportunidades que ofrece la tecnología, en línea con el objetivo de convertirse en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales", ha manifestado la empresa.