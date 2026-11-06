Las empresas de Gipuzkoa afrontan 2027 con mejores expectativas que hace seis meses y con "prudencia" en inversiones

El presidente de Cámara de Gipuzkoa, Mauricio Arregui, y el director general, Javier Zubia - CÁMARA DE GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de Gipuzkoa afrontan 2027 con mejores expectativas que hace seis meses. Así, el 85% de las empresas prevé mantener o aumentar su cifra de negocio durante los próximos doce meses, cinco puntos más que en la encuesta anterior. Las expectativas de exportación también mejoran y el empleo mantiene una evolución estable, aunque plantean "mayor prudencia" en las decisiones de inversión.

El nuevo Informe de Perspectiva Empresarial de Cámara de Gipuzkoa, elaborado a partir de la Encuesta de Coyuntura realizada en octubre de 2026, refleja de este modo una evolución favorable de la actividad empresarial.

Durante la presentación en San Sebastián, el presidente de Cámara de Gipuzkoa, Mauricio Arregui, ha destacado que las empresas del territorio "tienen hoy mejores expectativas que hace seis meses", aunque ha advertido de que el hecho de que "las empresas estén respondiendo no significa que lo tengan fácil".

Según el informe, la cifra de negocio muestra una mejora respecto a la estimación realizada en junio. Entre enero y octubre, el 42% de las empresas declara haber aumentado sus ventas, frente al 28% de la encuesta anterior, mientras que las que señalan una reducción pasan del 30% al 21%. De cara a 2027, el 85% espera mantener o mejorar su actividad, cinco puntos más que en la encuesta anterior.

Por su parte, el director general de Cámara de Gipuzkoa, Javier Zubia, ha señalado que los resultados muestran una "evolución positiva" de la actividad empresarial durante 2026 y unas perspectivas para 2027 que "apuntan a la continuidad de esta tendencia, aunque con diferencias entre sectores".

Las exportaciones muestran una evolución más favorable que la registrada en la encuesta de junio. El 45% de las empresas exportadoras declara un crecimiento de sus exportaciones entre enero y octubre, frente al 29% de la encuesta anterior, mientras que las que registran una reducción pasan del 38% al 18%. Para 2027, el 89% prevé mantener o aumentar sus exportaciones.

En lo que respecta al empleo, el 84% de las empresas ha mantenido o incrementado sus plantillas durante 2026, y las perspectivas para el próximo año "siguen apuntando mayoritariamente a la estabilidad", han señalado los responsables de Cámara de Gipuzkoa.

La inversión también ha mantenido una evolución positiva durante 2026. El 88% de las empresas declara haber mantenido o incrementado sus inversiones. No obstante, las previsiones para 2027 reflejan una mayor moderación, ya que el 27% prevé incrementarlas, el 59% mantenerlas y el 14% reducirlas.

Pese a la evolución favorable de la actividad empresarial, el 40% de las empresas considera que la coyuntura económica ha empeorado durante los últimos meses y el 35% prevé un deterioro del contexto económico en 2027, frente al 16% que espera una mejora.

Los costes laborales, la incertidumbre económica y geopolítica, la reducción de los márgenes de rentabilidad y el incremento de los precios energéticos figuran entre los principales condicionantes de la actividad. Además, el peso de las cargas regulatorias sigue siendo un "factor importante y creciente".

"ENTORNO COMPETITIVO"

En este sentido, Mauricio Arregui ha insistido en que "para que las empresas sean cada vez más competitivas necesitan un entorno competitivo" y ha alertado de los cambios que se están produciendo en la economía internacional.

Según las previsiones del FMI, la zona euro crecerá un 1,2% en 2027, frente al 4,9% de las economías emergentes de Asia. Ante este escenario, el presidente de la entidad cameral ha defendido la necesidad de "diversificar los mercados internacionales de las empresas guipuzcoanas, prestando especial atención a India, el Sudeste Asiático y Asia Central". "No se trata de dejar de mirar a Europa, sino de ampliar nuestra mirada hacia otros mercados", ha subrayado.

Asimismo, ha identificado la inteligencia artificial y la energía como dos "factores estratégicos" para impulsar la productividad y reforzar la competitividad de las empresas en los próximos años.

Finalmente, Arregui ha destacado la necesidad de "seguir avanzando hacia empresas más productivas, innovadoras e internacionalizadas, acompañadas de un entorno que favorezca su competitividad". "Lo importante no es solo cómo estamos hoy, sino cómo nos estamos preparando para competir mañana", ha afirmado, para añadir que "de ello depende que Gipuzkoa siga siendo competitiva, generando actividad económica, empleo de calidad y bienestar para las próximas generaciones".