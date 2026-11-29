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BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará el tráfico en la Gran Vía, entre la Plaza Elíptica y Alameda Mazarredo, este lunes, desde las 15.00 y hasta las 23.00 horas, aproximadamente, por la celebración del encendido de las luces de Navidad.

Además, entre las 18.00 y 23.00 horas, aproximadamente, se cortará la calle Marqués del Puerto, entre Colón de Larreategui y Gran Vía. Se ocupará también el aparcamiento en dicho tramo, que será señalizado con anterioridad.

Según ha informado el consistorio, en el caso del garaje de edificio Granada, se facilitará el acceso-salida por plaza Elíptica, y quedará cerrado entre 18.00 y 21.00 horas, aproximadamente.

Para el garaje de edificio Inbisa se facilitará el acceso-salida por Marqués del Puerto mientras lo permita la afluencia de público, quedando sin acceso-salida entre las 18.00 y 21.00 horas, aproximadamente.

Para el aparcamiento Plaza Jado, la salida de Marqués del Puerto se realizará en sentido contrario hacia Colón de Larreategui, mediante señalistas. El horario y zonas de corte podrán variar por motivos de seguridad a criterio de la Policía Municipal.

El servicio de Bilbobus se verá afectado y se puede obtener más información en la APP Bilbobus y en las marquesinas.