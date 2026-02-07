Un enero "húmedo" aumenta las reservas de los embalses vascos al 77%

Archivo - Embalse de Undurraga, en Zeanuri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un enero "húmedo" en Euskadi, especialmente en el litoral y el nordeste de Álava, ha aumentado las reservas de los embalses vascos hasta los 194 hm3 de agua (el 77% de su capacidad total), tras recoger 10 hm3 más de agua en la última semana.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, las reservas actuales del País Vasco están 16 hm3 por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenían 210 hm3 (83,3% de llenado).

El pantano alavés de Ullibarri recoge 112 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 76,7% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 53 hectómetros cúbicos, lo que representa el 73,6% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 91% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 90% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 87,5% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.