Entra en servicio la variante soterrada del Topo entre Altza y Galtzaraborda tras una primera jornada sin incidenciaS

Inauguración de la variante soterrada Altza-Galtzaraborda del Topo - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La variante soterrada del Topo entre Altza (San Sebastián) y Galtzaraborda (Errenteria) ha entrado en servicio este sábado con normalidad, después de que Euskal Trenbide Sarea (ETS) completara durante la pasada noche la conexión de la nueva infraestructura de vía doble con las vías preexistentes y realizara las últimas comprobaciones de señalización y comunicaciones ferroviarias.

La puesta en servicio de la variante permitirá además incrementar las circulaciones ferroviarias en días laborables, que pasarán de 136 a 274, al reducir la frecuencia de paso de los trenes de 15 a 7,5 minutos.

La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, ha explicado desde la Alameda de Pasai Antxo de la capital donostiarra que las primeras horas de funcionamiento de la nueva variante han transcurrido "con normalidad y buen ritmo". El primer tren ha circulado por el nuevo trazado a las 7.12 horas en dirección a Amara.

Los trabajos ejecutados durante la noche por ETS, ente público dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible encargado de la obra, se han desarrollado "con normalidad" y conforme a la planificación prevista para la puesta en servicio de la infraestructura, han explicado desde el departamento.

García Chueca ha destacado también la "tranquilidad" con la que se está desarrollando la jornada y el interés mostrado por la ciudadanía por conocer la nueva estación soterrada de Pasai Antxo, que sustituye a la antigua estación situada sobre el viaducto que dividía este barrio.

Con la entrada en funcionamiento de la variante, de dos kilómetros de longitud, la consejera ha subrayado que se abre el camino para el desmantelamiento del viaducto ferroviario, un compromiso adquirido con el vecindario. "Hoy es un día histórico porque por el viaducto de 1912 no pasarán trenes por primera vez y no lo harán nunca más", ha afirmado, para añadir que el Gobierno Vasco avanzará "pronto" en el desmontaje de esta antigua infraestructura ferroviaria.

También ha agradecido el trabajo de los profesionales de ETS y de todas las personas que han participado en la ejecución de la obra desde su inicio, a principios de 2022, así como el del personal de Euskotren, que ha formado a 150 maquinistas para prestar servicio en este tramo.