La entrada al Museo Guggenheim Bilbao será gratuita este fin de semana por su 29 aniversario

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BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La entrada al Museo Guggeheim de Bilbao será gratuita el 17 y 18 de octubre con motivo de la conmemoración de su 20 aniversario, según ha informado este jueves la institución museística.

Las personas que se acerquen al museos podrán ver las exposiciones Steve McQueen: 66-76-26, patrocinada por Occident; la instalación de Film & Video, Pipilotti Rist: Ever is Over All; in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo; y Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por la Fundación Bancaria BBK.

Aunque la reserva anticipada está agotada, habrá entradas disponibles en las taquillas del Museo hasta completar el aforo permitido. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas.