Las entradas para el primer concierto de la temporada de Euskadiko Orkestra dirigido a familias están a la venta

SAN SEBASTIÁN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para 'Musika tantak': sesión relajada abierta a familias', el primero dirigido a las familias de la Temporada 25/26 del ciclo de carácter educativo Musika Gela de Euskadiko Orkestra, están ya a la venta.

Este concierto se ofrecerá a las 12.00 horas en la sede de la Orquesta en Miramon y estará abierto a familias que cuentan con integrantes con alguna discapacidad y a las que no.

'Musika tantak' es una producción propia de Euskadiko Orkestra. Se trata de un espectáculo inclusivo e interactivo donde la música, la mitología vasca y la participación del público se dan la mano. A través de la presencia de personajes legendarios como Mari, Mairu y Galtzagorri, y de artistas con distintas capacidades, se crea "un universo mágico en el que cada talento encuentra su lugar para brillar y demostrar que la diversidad nos enriquece a todo el mundo", según han explicado desde la Orquesta.

Esta producción se estrenó la primavera pasada en el Kursaal y ahora recala en Miramon en formato de sesión relajada abierta a familias. Las sesiones relajadas abren las puertas a una convivencia inclusiva en la que todas las familias comparten patio de butacas, las que cuentan con integrantes con alguna discapacidad y las que no.

Desde Euskadiko Orkestra han destacado que "es una manera de promover que fuera de las actividades organizadas entre semana por sus asociaciones las personas con alguna discapacidad puedan asistir a título individual con quien más lo deseen, sin miedo a que su comportamiento pueda ser juzgado por el resto de las personas del público".

Con el objetivo de adaptarse mejor a sus necesidades, las sesiones relajadas reúnen una serie de condiciones como, por ejemplo, mantener las puertas de la sala abiertas durante todo el evento.

Las entradas para este concierto están a la venta a un precio de cinco euros para menores de 12 años, y de ocho euros para el público general, a través de la página web 'euskadikoorkestra.eus' y en la taquilla del Kursaal. También se podrán adquirir el propio día del concierto en la taquilla de la Sede de Miramon, siempre que haya disponibilidad de aforo.

Además del Concierto en Familia, esta producción se ofrecerá en formato Conciertos para Escolares, dirigidos a alumnado de Educación Primaria y Secundaria, el 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de octubre en Miramon, en sesión doble (09.45 y 11.15). Un total de 2.800 escolares pasarán por la sede de Euskadiko Orkestra durante esos días. Los Conciertos para Escolares cuentan con el patrocinio de las Juntas Generales de Gipuzkoa, de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de San Sebastián (Educación).

Previo a los conciertos, se realizará a las 10.45 horas un taller de sensibilización, complementario, opcional y gratuito, que servirá de preparación (para quien haya adquirido la entrada), interacción y experimentación. Las inscripciones pueden realizarse en 'musikagela@euskadikoorkestra.eus'.