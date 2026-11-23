El equipo de Emergentziak - Osakidetza gana la competición de Soporte Vital Avanzado del Congreso Nacional del CERCP - CERCP

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Emergentziak - Osakidetza integrado por el médico Markel Cea Gómez, la enfermera Izaskun González Arrizmendiarreta y el técnico en emergencias sanitarias Joseba Uriarte ha logrado el primer puesto en la competición de Soporte Vital Avanzado del IX Congreso Nacional del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP) celebrada en Euskalduna Bilbao, tras destacar por "su coordinación y precisión clínica al resolver simulaciones de pacientes críticos a contrarreloj".

La competición formó parte del programa práctico del IX Congreso Nacional del CERCP, que reunió los días 20 y 21 de noviembre a cerca de 800 profesionales de urgencias y emergencias de toda España para actualizar protocolos y presentar más de 200 comunicaciones científicas, según ha informado el CERCP en un comunicado.

En el marco de su programa de talleres y simulaciones, la competición puso a prueba la capacidad de respuesta de distintos equipos asistenciales ante escenarios clínicos "límite".

Según ha destacado el CERCO, lejos de tratarse de una prueba teórica, el campeonato reprodujo a contrarreloj situaciones críticas muy similares a las que los servicios de emergencias afrontan a diario en la calle o en los hospitales, como paradas cardiorrespiratorias inesperadas, pacientes politraumatizados graves y urgencias pediátricas complejas.

Bajo la supervisión de un jurado técnico, los equipos tuvieron que estabilizar a simuladores de alta fidelidad mientras se evaluaba tanto la aplicación rigurosa de las guías médicas internacionales como el liderazgo, la comunicación en voz alta y la toma de decisiones bajo presión.

El equipo formado por Cea Gómez, González Arrizmendiarreta y Uriarte Bilbao sobresalió por "la sincronización entre medicina, enfermería y técnica sanitaria, logrando resolver los casos clínicos planteados con mayor precisión y rapidez que el resto de participantes", ha explicado el CERCP.

En España se producen cada año decenas de miles de paradas cardiacas extrahospitalarias, una emergencia tiempo-dependiente en la que las posibilidades de supervivencia caen alrededor de un 10% por cada minuto que pasa sin recibir atención, han precisado desde el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.

Este reconocimiento pone en valor la preparación técnica y el trabajo coordinado de los profesionales de Emergentziak - Osakidetza ante situaciones de riesgo vital.

"En una emergencia crítica no hay protagonismos individuales: o funcionas como un único engranaje entre medicina, enfermería y técnica sanitaria, o pierdes segundos decisivos. Este primer puesto es el reflejo del trabajo diario en la calle y de entrenar juntos cada protocolo para que, en la vida real, todo fluya sin dudar", ha destacado desde el equipo ganador.