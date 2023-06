Erkoreka dice que los sindicatos de la Ertzaintza deben decidir "si se van a someter o no" a 'Ertzainas en lucha'

Admite "cierto parecido" entre la plataforma asindical y Jusapol, aunque añade que "no diría que sea su reflejo aquí"



BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este viernes que son los sindicatos de la Ertzaintza quienes deben decidir qué postura van a tomar y si "se van a someter o no a todos los planteamientos" de la plataforma asindical 'Ertzainas en lucha'.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha indicado que ve a los sindicatos de la Ertzaintza "tratando de tomar la iniciativa" en el conflicto laboral existente en la policía autónoma, pero ha lamentado que "el movimiento que está detrás les lanza todo tipo de mensajes, amenazas e intentos de control".

En este sentido, ha considerado que, en este contexto, es "muy difícil" para los sindicatos "actuar con autonomía y poder tomar sus propias decisiones, a no ser que "tomen la firme decisión de activar sus activos y mostrar ante la sociedad que ellos son los sindicatos formados legalmente, los sindicatos elegidos, y que, por lo tanto, tienen la legitimidad para negociar y mantener la relación con la administración". "Pero no hemos visto nada de eso hasta ahora", ha lamentado.

Asimismo, el consejero de Seguridad ha reconocido que existe "cierto punto de riesgo" de que 'Ertzainas en lucha' pongan en riesgo el modelo sindical de la Ertzaintza, aunque ha considerado que, "en gran medida, son los propios sindicatos quienes deben decidir qué postura van a tomar, y si de verdad se van a someter o no a todos los planteamientros de este movimiento".

Además, ha señalado que la Ertzaintza cuenta con una plantilla de 8.000 miembros, de los que, en estos momentos, está en servicio unos 7.600, y que "también tienen mucho que decir para ir hacia un lado u otro y abrazar a los sindicatos o actuar junto a este movimiento y reconocerle legitimidad".

Así, ha manifestado que no quiere hacer especulaciones sobre quién está detrás de 'Ertzainas en lucha', un movimiento que, en su opinión, "tiene características y particularidades claras, como cuando Jusapol se implantó y se popularizó por condicionar a todos los sindicatos".

"Es cierto que existe cierto parecido, pero no diría que sea su reflejo aquí. No voy a negar esos paralelismos, pero no sé seguro quién está detras y, además, no me corresponde profundizar y realizar plamteamientos en base a eso. Nuestra interlocución es con los sindicatos y punto", ha asegurado.

MODELO POLICIAL

Por otro lado, Josu Erkoreka ha afirmado, ante la petición de algunos partidos de cambiar el modelo policial de la Ertzaintza, que el origen de dicho modelo "está en la propia ley", y que, si algún grupo parlamentario quiere modificarlo, puede presentar una iniciativa en el Parlamento y "plantear qué quiere cambiar y en qué dirección".

El consejero de Seguridad ha recordado que la Ertzaintza no es una institución que está fuera de la ley y el ordenamiento jurídico, sino que actúa "dentro de la regulación de la ley". Así, ha indicado que actualmente está en vigor la quinta reforma de la Ley Policial aprobada en 2019, y que en dicha norma "se recogen todas las características del actual modelo policial".

"Si algún grupo parlamentario quiere cambiar eso y presentar una iniciativa en su contra, puede hacerlo en el Parlamento, definiendo qué quiere cambiar de la ley y en qué dirección quiere plantear el nuevo modelo policial. Es algo que viene de la ley (el modelo policial), no algo que saque el Gobierno por su cuenta", ha explicado.

TOUR

Además, Josu Erkoreka se ha referido a la posibilidad de que agentes de la Ertzaintza realicen un boicot al operativo dispuesto por la salida del próximo Tour de Francia desade Euskadi, y ha destacado que no puede admitir "el planteaminto del boicot".

El consejero de Seguridad ha recordado que enla Ertzaintza no existe el derecho a la huelga y que, por lo tanto, "aceptar en mi caso o en el de la Consejería de Serguridad que puerda haber un boicot, supondría dar por bueno que algunos ertzainas, muchos o pocos, están dispuestos a hacer trampas en las gestiones de las bajas médicas".

"Yo de antemano no puedo difundir este tipo de sospechas, porque la única manera de realizar un boicot serí esa, ya que no hay derecho a la huelga, y no me puedo situar en esa presunción", ha asegurado.

Erkoreka ha manifestado que, cuando se organiza un evento como la salida del Tour, es "obligatorio" hacer un "gran llamamiento", ya que se van a tener movilizar "cientos de agentes" durante los tres días en los que la carrera francesa se dispute en carreteras vascas.

Asimismo, ha manifestado que incluso algunos ayuntamientos han enviado mensajes a sus policías municipales "indicándoles que, sino no es la plantilla entera, una gran parte deberá estar trabajando durante esos días".

"Por lo tanto, no es una cuestión tan sólo de la Ertzaintza, porque hay que garantizar la seguridad y se requiere de muchos recursos humanos porque se trata de un dispositivo tremendo", ha concluido.