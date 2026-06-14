ErNE asegura que la Ertzaintza no "pagará" la "lucha entre EH Bildu, Ernai y GKS por ver quién es más irresponsable"

BILBAO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de la Ertzaintza ErNE ha afirmado que la Ertzaintza y las Policías Locales no van a "pagar la ronda de las luchas internas entre EH Bildu, Ernai y GKS por ver quién es más irresponsable" y ha mostrado su "absoluta condena" ante las agresiones a ertzainas y agentes durante las fiestas de Etxebarri la madrugada de este domingo.

Durante las actuaciones en el recinto festivo del barrio de Kukullaga, la Ertzaintza ha detenido a un joven de 19 años por un delito de atentado al agredir a uno de los agentes que habían acudido en apoyo de la Policía Local, que estaban siendo acorralados y agredidos por una multitud de personas, y han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal por parte de un centenar de personas.

Respecto a estos hechos, por los que un agente de la Ertzaintza ha resultado herido, el sindicato ha lamentado en un comunicado que "una vez más" los cuerpos policiales "han sido utilizados como muro de contención de conductas violentas e irresponsables que nada tienen que ver con el legítimo ejercicio de derechos y libertades en una sociedad democrática".

"ERNE quiere dejar claro que los miembros de la Ertzaintza y de las Policías Locales no vamos a ser quienes paguemos la ronda de las luchas internas entre EH Bildu, Ernai y GKS por ver quién es más irresponsable o quién pretende erigirse en referente de la radicalidad, a costa de la seguridad y la convivencia del conjunto de la ciudadanía y, en definitiva, por demostrar quién es el más tonto del pueblo", ha aseverado.

Tras reiterar el "apoyo y solidaridad" con los agentes afectados y poner a su disposición los medios jurídicos y humanos disponibles para su defensa, han exigido a Seguridad una "respuesta clara, contundente y sin ambigüedades frente a quienes consideran aceptable convertir a los agentes de policía en objetivo de sus frustraciones o estrategias de confrontación política".

"Las discrepancias ideológicas o políticas no pueden tener como consecuencia la agresión a servidores públicos que cumplen con su obligación de garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de cuál sea su pensamiento o afiliación", han recordado.

Así, ErNE considera que quienes "jalean estos comportamientos desde la comodidad de los ambiguos" deben "asumir su cuota de responsabilidad social". "No vamos a normalizar que cada actuación policial en determinados contextos termine con agentes heridos, acosados o señalados", ha sostenido.