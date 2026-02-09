ErNE celebra su XII Congreso los días 24 y 25 con el reto de lograr renovar materiales y métodos contra la delincuencia

Logotipo de ErNE - EUROPA PRESS

BILBAO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

ErNE, sindicato mayoritario en la Ertzaintza, celebrará los próximos días 24 y 25 en Bilbao y Barakaldo su XII Congreso, bajo el lema 'Aurrera (adelante)' con retos de futuro como la exigencia de la renovación de "materiales y métodos" para luchar contra la delincuencia en un contexto de aumento de "la sensación de inseguridad" entre la ciudadanía, conseguir que los policías municipales puedan portar pistolas, y seguir reivindicando el "derecho a la huelga", además de lograr más mejoras laborales y retributivas.

La actual dirección de la central sindical, con Sergio Gómez de Segura como secretario general y Aitor Otxoa como secretario de Organización, aspira a repetir durante los próximos años, aunque incorporando caras nuevas, después del trabajo realizado para alcanzar el "histórico" Acuerdo Regulador de la Ertzaintza, según han informado a Europa Press fuentes de ErNE.

Nacido hace 41 años, ErNE (Ertzainen Nazional Elkartasuna) mantiene el liderazgo en el sindicalismo de la Policía vasca desde hace 20 años, y aspira a revalidar esta primera posición en las elecciones sindicales que se celebrarán el 26 de febrero, a un mes escaso de su proceso congresual.

La central sindical aborda su próximo Congreso, cuya primera jornada se celebrará en sus instalaciones de San Roque en Bilbao y culminará al día siguiente en el BEC de Barakaldo, como "una cita clave para el presente y el futuro del sindicalismo profesional en la Policía Vasca".

Su objetivo es que esta cita suponga un refuerzo para la organización, al celebrarse tras la firma del último Acuerdo Regulador, que puso fin a una época de creciente conflictividad sindical, y que ErNE considera "un acuerdo histórico que ha supuesto el mayor incremento salarial acumulado para los ertzainas en toda la historia de la Ertzaintza".

El sindicato recuerda que se trata de "un avance conseguido tras la votación y respaldo de la afiliación" al acuerdo, y que se debe "al trabajo sostenido del sindicato en la negociación colectiva".

PLATAFORMA SINDICAL

Durante el congreso se presentará la plataforma sindical con la que ErNE afronta los próximos años, "centrada en la defensa de una Policía Vasca profesional, eficaz, democrática y al servicio de la sociedad, así como en la consolidación y mejora de las condiciones laborales, retributivas y profesionales de todos sus integrantes".

En el ámbito organizativo, la plataforma presentada da continuidad al actual equipo directivo, con la repetición de Sergio Gómez de Segura como secretario general y Aitor Otxoa como secretario de Organización, como apuesta "por la estabilidad, la experiencia y la coherencia sindical", con el apoyo del rejuvenecimiento de sus cuadros sindicales, en el que consideran "un momento clave en el futuro de la Euskal Polizia".

A su juicio, este momento exige "la renovación de materiales y de métodos para afrontar la delincuencia y la sensación de inseguridad que preocupa a los ciudadanos y policias vascos", uno de los pilares sobre los que pivotarán sus reivindicaciones.

También pretenden "la profesionalización y consolidación de las plantillas" de las Udaltzaingoas, Policías locales de Euskadi, "consiguiendo el porte de pistola para todos ellos y la mejora de materiales e instalaciones".

En el ámbito sindical, priorizarán la lucha por conseguir el cambio de escala C a escala B como funcionarios, "o la reivindicación histórica del derecho a la huelga".

El XII Congreso de ErNE pretende consolidarse como "un espacio de análisis, balance y proyección de futuro", en el que se reafirme "el compromiso del sindicato con la defensa de los derechos de los y las profesionales de la Policía vasca y con la mejora constante del servicio público que prestan a la ciudadanía de Euskadi".