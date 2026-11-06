Errenteria conmemorará el Día del Euskera con diversos actos y actividades del 8 de noviembre al 3 de diciembre

SAN SEBASTIÁN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Errenteria conmemorará el Día del Euskera, que se celebra el 3 de diciembre, con diversos actos y actividades desde este domingo 8 de noviembre hasta esa fecha. El Ayuntamiento de Errenteria ha organizado la programación en colaboración con diferentes agentes del municipio.

Según ha informado el Consistorio, el programa de este año incluye diferentes espectáculos como la obra de teatro 'Patatekin' y sesión de monólogos por parte de la compañía teatral Barrexerka. Tampoco faltarán los Muxikos y dos actuaciones de Kantu Jira, una que recorrerá las calles del Centro y otra que recorrerá las del barrio de Kaputxinos.

También habrá talleres y espacios de aprendizaje, como uno para adentrarse en el mundo de los cereales; la jornada 'Gure dieta digitalak' que se celebrará en Torrekua; y se repetirá el taller que se realizó en el marco de Atlantikaldia '(H)erritmoz' para visibilizar las culturas locales a través de la danza y fomentar las relaciones interculturales.

Además, este año tendrá lugar la segunda edición del Campeonato Popular de Sokatira. Se celebrará en el frontón Agustina Otaola de Fanderia y podrán participar mayores de 18 años, formando grupos mixtos de 6. Todavía es posible inscribirse escribiendo a 'sokatira@errenteria.eus'.

Por otra parte, y organizado por Lau Haizetara, se celebrará la II Euskaltzaleon Plaza, como espacio para pensar y actuar conjuntamente, con el objetivo de "fortalecer el uso del euskera en el municipio". Asimismo, dando continuidad a la iniciativa del año pasado, el Ayuntamiento pondrá en marcha por segundo año consecutivo una campaña para fomentar el consumo en euskera en los establecimientos del municipio.

Desde el 16 de noviembre hasta el 3 de diciembre, la ciudadanía podrá participar en un sorteo por las compras realizadas en los establecimientos que participan en la campaña 'Euskaraz barra-barra'. El premio consistirá en dos entradas gratuitas para todos los espectáculos organizados por el ayuntamiento durante el año 2027 en euskera.

Como colofón de la programación, el 3 de diciembre, Día del Euskera, se ha organizado Euskararen kalejira, junto con los agentes que han participado en la organización del programa. Dos columnas partirán desde los barrios de Beraun y Fanderia, acompañadas de música.

Tras recorrer los barrios de la zona, se reunirán en la plaza de los Fueros, donde cantarán cuatro o cinco canciones juntos. Varios agentes han confirmado ya su participación. No obstante, el Ayuntamiento quiere invitar al resto de agentes y a la ciudadanía a participar en la kalejira.