Errenteria (Gipuzkoa) acoge una exposición de carteles feministas del fondo documental Nati Rufo

Exposición Feminismo - Cartelismo - AYUNTAMIENTO ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Errenteria acogerá del 1 al 14 de noviembre la exposición 'Feminismo-Cartelismo. Un viaje por el feminismo de Errenteria' con carteles feministas pertenecientes al fondo documental Nati Rufo. Esta muestra forma parte de las Jornadas Europeas de Patrimonio, cuyo lema en la edición de 2026 es 'Gure eskuetan: el patrimonio en nuestras manos'.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Errenteria ha indicado que "los carteles feministas son una herramienta fundamental para la expresión visual y política, utilizando el diseño gráfico para reivindicar los derechos y denunciar las desigualdades".

Esta exposición es una muestra de los 643 carteles que se conservan en el archivo municipal de Errenteria. Además, ha recordado que el fondo Nati Rufo no son solo carteles, sino que en los 50 metros lineales que lo componen se guardan "variopintos documentos que atestiguan parte de la historia del movimiento feminista en Errenteria desde 1977".

"Son muchos los temas recogidos a través de actas de reuniones, apuntes para charlas, ponencias y debates, trípticos o pegatinas: desde las campañas por el derecho al aborto, la lucha por la libertad sexual, la formación del Colectivo de lesbianas feministas de Eukal Herria, la creación de la Lilatón, el feminismo internacionalista y el antimilitarismo, por ejemplo", han señalado.

Gracias a la donación realizada al Ayuntamiento de Errenteria, el fondo Nati Rufo estará a disposición de la ciudadanía en el archivo municipal a fin de "dar a conocer y difundir estas valiosas fuentes primarias, imprescindibles como fuente de investigación", han apuntado las mismas fuentes.

La exposición durará dos semanas, del 2 al 14 de noviembre, y se podrá visitar de lunes a sábado, de 17.00 a 20.00 horas, en la sala de exposiciones de Xenpelar Etxea ubicada en el número 32 de la calle Madalen. La entrada será gratuita.