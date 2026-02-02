Una ertzaina será indemnizada civilmente por el ataque de un perro durante una intervención en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una agente de la Ertzaintza deberá ser indemnizada civilmente por el ataque de un perro que le mordió durante una intervención en San Sebastián, según ha informado el sindicato Euspel.

El juzgado de primera instancia de San Sebastián ha estimado la demanda civil interpuesta por los abogados de Euspel y declara la responsabilidad de la propietaria del can, conforme al artículo 1905 del Código Civil y la condena al pago de la cantidad de 1.365 euros, más intereses legales.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de abril de 2024 cuando una patrulla de la Ertzaintza acudió a un domicilio de San Sebastián tras un aviso de teleasistencia. Mientras los agentes realizaban las comprobaciones para cerrar la intervención, permaneciendo en el rellano del piso, se escucharon ladridos de un perro, que "de forma repentina se soltó y mordió a la agente", causándole lesiones que "requirieron asistencia médica y seis días de baja", según las mismas fuentes.

En la sentencia se recoge que "el ejercicio de la función policial no implica asumir daños ajenos sin reparación". Además, se contempla que "aunque no se trate de un delito o acto doloso causado por un tercero, se tiene derecho a una indemnización por la vía civil".