La Ertzaintza abre diligencias a un joven por robo de televisores, daños y usurpación en un hotel de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigado a un joven, de 29 años, por el hurto de televisores en un hotel de San Sebastián, así como por los delitos de daños y usurpación. Otros tres jóvenes fueron imputados por receptar los aparatos de televisión sabiendo que habían sido sustraídos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el martes por la tarde, la Ertzaintza fue alertada de la presencia de un hombre en un hotel donostiarra quien, en días anteriores, habría sustraído varios aparatos de televisión.

Esta persona, admitió la sustracción ante los recursos policiales personados en el lugar, e indicó que se los había facilitado a otras tantas personas quienes, conociendo que habían sido fruto de un delito, se los habían comprado.

Asimismo, esta persona ocupó durante varios días tres habitaciones del establecimiento cerradas al público por encontrarse en obras. También consumió alimentos y bebidas de los minibares y causó daños en las paredes donde estaban instalados los aparatos de televisión.

Tras recuperar los ertzainas los aparatos y restituirlos a sus propietarios, al principal implicado se le abrieron diligencias como investigado por presuntos delitos de hurto, usurpación y daños. Además, se pudo identificar a los otros tres, de entre 19 y 22 años, por receptación. Los cuatro jóvenes investigados tendrán que comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.