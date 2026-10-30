La Ertzaintza cierra la discoteca Latin Palace de Bilbao tras detectar importantes deficiencias de seguridad

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BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha cerrado la discoteca Latin Palace de Bilbao tras detectar importantes deficiencias relacionadas con la seguridad y las condiciones de funcionamiento, tras realizar una inspección este pasado jueves en este local de la isla de Zorrotzaurre.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza realizó ayer una inspección rutinaria a raíz de las celebraciones de Halloween en distintos locales de ocio de Euskadi.

Entre las principales irregularidades detectadas en la discoteca Latin Palace, destaca la ausencia de un Plan de Autoprotección actualizado. Este documento debe estar actualizado para garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de emergencia y proteger tanto a las personas que trabajan en el local como a las personas asistentes.

Otra de las cuestiones detectadas es la falta de documentación que acredite la seguridad de la instalación eléctrica. Actualmente, el establecimiento utiliza un grupo electrógeno para disponer de suministro eléctrico, sin que durante la inspección se aportaran los certificados de instalación, baja tensión y mantenimiento correspondientes. Además, no está garantizada la seguridad del lugar donde está instalado ese generador.

Así, los aspectos mencionados incumplen la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del País Vasco que en su artículo 51.3 recoge como infracción muy grave "incumplir las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, o exigidas en la licencia, autorización e inspecciones, así como el mal estado de los locales o instalaciones que disminuya gravemente el grado de seguridad exigible". Por lo tanto, se sanciona a la discoteca con su cierre hasta que regule los aspectos mencionados.