La Ertzaintza homenajea a Mikel Uribe, subcomisario asesinado por ETA en Leaburu (Gipuzkoa) en el año 2001 - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha realizado este martes un homenaje al ertzaina Mikel Uribe Aurkia cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA en la localidad guipuzcoana de Leaburu. La ofrenda floral se ha llevado a cabo al mediodía en el exterior de la Comisaría de Oria en Beasain.

Mikel Uribe tenía 44 años y ocupaba el puesto de Jefe de Inspección de la Ertzaintza en Gipuzkoa cuando fue asesinado por ETA el 14 de julio del año 2001 en su localidad natal de Leaburu, según han recordado desde el Departamento vasco de Seguridad.

El subcomisario fue tiroteado por un comando terrorista cuando aparcaba su vehículo con la intención de dirigirse a una sociedad gastronómica a cenar con unos amigos. El ertzaina falleció en el hospital a donde había sido trasladado.

El Jefe de División de Investigación Criminal, Mikel Treku, representantes de la Jefatura Territorial de Gipuzkoa, junto con la Jefatura y agentes de la comisaría de Oria, han participado en el acto en su recuerdo que se ha desarrollado junto a la escultura que recuerda a los ertzainas fallecidos en atentados terroristas.

Allí se ha realizado una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio en presencia de personas allegadas con quienes la Ertzaintza ha compartido este acto de recuerdo. Además, en el resto de Unidades y centros policiales de la Ertzaintza, se ha guardado este mediodía un minuto de silencio en recuerdo del ertzaina asesinado.