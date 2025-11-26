La Ertzaintza homenajea al sargento mayor Joseba Goikoetxea Asla, asesinado por ETA en 1993

Homenaje de la Ertzaintza al sargento mayor Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993. - ERTZAINTZA

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha realizado este mediodía en su sede central de Erandio (Bizkaia) un nuevo acto de recuerdo al que fuera sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea Asla, asesinado hace 32 años por la banda terrorista ETA.

Al homenaje han asistido la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, el Jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, los jefes de División de Protección Ciudadana y de la Oficina Central de Inteligencia, así como otros mandos, compañeros ertzainas, familiares y personas allegadas. Tras una ofrenda floral, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria.

En el acto llevado a cabo este mediodía en Erandio, el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha realizado una lectura en recuerdo de Joseba Goikoetxea y, seguidamente, la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, ha realizado una ofrenda floral para, a continuación, guardar un minuto de silencio.

Este acto de memoria también se ha realizado en otras unidades y centros policiales de la Ertzaintza, en los que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Joseba Goikoetxea, uno de los 15 agentes de la Ertzainza asesinados por ETA.

El sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, fue asesinado por ETA el 22 de noviembre de 1993. Cuando conducía su vehículo por Bilbao, fue disparado a través de la ventanilla en presencia de su hijo, que resultó ileso. Tras el atentado, fue trasladado con vida a un centro hospitalario, pero falleció cuatro días después debido a la gravedad de las heridas sufridas.