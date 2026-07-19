La Ertzaintza identifica a 20 personas en Bilbao y 3 en Álava en el marco de los dispositivos por la Final del Mundial

Aficionados de la selección española durante la final del Mundial de fútbol 2026, en la plaza Unzaga, a 19 de julio de 2026, en Eibar, Guipúzcoa, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 personas han resultado identificadas por la Ertzaintza en Bilbao y tres más en Álava en el marco de los dispositivos relacionados con la final del mundial de fútbol. En la capital vizcaína, un grupo de personas ha tratado de sabotear la emisión del partido en la pantalla gigante colocada por el PP, y en Vitoria-Gasteiz una persona ha sido detenida por agredir a un ertzaina y también se han producido agresiones a aficionados de La Roja.

El Departamento de Seguridad ha precisado que, de las 20 personas identificadas en Bilbao, una está investigada por amenazas con arma blanca y lanzar objetos, y otras cuatro han sido propuestas para sanción por la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Los identificados tienen edades comprendidas entre los 15 y los 46 años.

Por su parte, las tres personas identificadas en Álava cuentan con edades comprendidas entre los 22 y los 29 años.

Los altercados en la capital vizcaína se han producido unos cuarenta minutos antes de que comenzara el partido cuando ya se habían congregado en la pérgola del parque de Doña Casilda centenares de aficionados de España para seguir el encuentro en la pantalla gigante instalada por el PP.

Algunos participantes de la marcha convocada esta tarde por Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca (Euskal Selekzioa) se han dirigido hacia el parque y han irrumpido por detrás de la pantalla gigante. Después, han empezado a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar diversos objetos como botellas, mientras algunos de los aficionados que estaban en el lugar han huido corriendo de la zona.

En el ataque, los saboteadores han logrado parar la emisión de la pantalla tras arrancar unos cables, aunque posteriormente se ha podido reanuda, todo ello en medio de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza.

En el lugar se encontraba la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, que se ha enfrentado a ellos y les ha reprochado su actitud a estas personas.

La Ertzaintza ha establecido un cordón policial y, en un primer momento, el Departamento de Seguridad ha informado de la identificación de cinco personas y un investigado por amenazas con arma blanca y lanzamiento de objetos en el transcurso de los incidentes.

Posteriormente, ha precisado que el número de identificados en la capital vizcaína en el marco del dispositivo por la Final de Fútbol se elevaba a 20, incluido el investigado.

Finalmente, según han confirmado fuentes del PP, la situación se ha normalizado y, tras estos altercados, los aficionados están siguiendo con tranquilidad el partido de España.

Durante la noche, también se han producido altercados en la Plaza Campuzano de Bilbao donde un grupo de personas han lanzado objetos contra la Ertzaintza.

ÁLAVA

En Álava, la Ertzaintza ha informado de tres identificados. En este Territorio ha sido detenido un hombre por agredir a un ertzaina cuando los agentes de la Policía autónoma acudían a socorrer a una persona en el transcurso de unos incidentes relacionados con la final del Mundial de fútbol.

Por otra parte, un grupo de una treintena de personas ha atacado esta tarde en la capital alavesa con gas y pimienta a dos jóvenes aficionados de La Roja, a los que han golpeado en la zona de la Catedral Vieja cuando los dos jóvenes se dirigían a ver el partido a la Plaza de España. La Ertzaintza ha desplegado a varias patrullas por la capital alavesa para tratar de localizar a los presuntos autores de esta agresión.

Por su parte, la Policía Local también ha identificado esta tarde en Vitoria-Gasteiz a los autores de una agresión a una persona que llevaba una camiseta de la selección española, según han confirmado fuentes de la Policía Local.

En Gipuzkoa, encapuchados han quemado una bandera española y han desplegado pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar, en la plaza donde se ha colocado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol entre 'La Roja' y Argentina.

Eibar, lugar de donde es natural Mikel Oyarzabal, jugador de la selección española, es uno de los municipios vascos en los que se ha colocado una pantalla gigante para poder ver el partido.

La pantalla ha sido colocada en la plaza Unzaga, donde, antes del partido, han aparecido unas pintadas en las que se podía leer "Puta España" o "Espainolismoa borrokatu" (combatir el españolismo)

Además, en ese mismo punto también han puesto una pancarta con los mensajes "Inposiorik ez" (imposiciones, no) y "gazte langileok espainolismoari aurre egin" (Jóvenes trabajadores enfrentad al españolismo), junto a un dibujo del escudo de España tachado.

En esta localidad, también se ha celebrado esta tarde una movilización del movimiento Zazpi Baietz para reivindicar la oficialidad de la Euskal Selekzioa.

La plaza Unzaga ha congregado a miles de aficionados y en un momento dado, con el partido ya en juego, unos encapuchados, desde un mirador, han encendido unas bengalas y han quemado una bandera española. En ese mismo punto, han colocado una pancarta en la que aparecen tachadas la bandera española y francesa, junto al escudo "Zazpiak bat" y el mensaje Gurea Euskal Selekzioa (la nuestra, selección vasca).

Además, ese grupo, compuesto por alrededor de media docena de personas, ha desplegado otra pancarta de grandes dimensiones sobre una pared con la palabra "boicot" y el escudo de España tachado.