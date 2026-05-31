La Ertzaintza intensificará esta semana la inspección de las condiciones técnicas de los vehículos

Ertzaintza de tráfico - IREKIA

BILBAO 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en colaboración con las Policías Locales, reforzará esta próxima semana, del 1 al 7 de junio, los controles de vigilancia de las condiciones técnicas de los vehículos, principalmente de los que circulen por vías secundarias.

El objetivo de esta campaña es comprobar que se cumplen las exigencias reglamentariamente establecidas para circular por carreteras de uso público. Se incidirá, principalmente, en la inspección técnica de vehículos, los dispositivos de alumbrado y el estado de los neumáticos.

Esta campaña de inspección forma parte del calendario de 33 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas para el 2026.

En 2025, dentro de este calendario de campañas, la Ertzaintza llevó a cabo 331 controles de vigilancia de las condiciones técnicas de los vehículos. En total, se inspeccionaron 1.632 vehículos y 192 de ellos, el 11,8% del total, fueron denunciados por presentar algún tipo de infracción relacionada con las condiciones técnicas del vehículo.

Con estos controles, se pretende recordar la importancia que tiene realizar un adecuado mantenimiento del vehículo, para evitar y prevenir accidentes en la red viaria vasca. Lograr el reto de una movilidad segura es responsabilidad de todas las personas usuarias de las vías.

No tener la ITV al día constituye una infracción grave, que conlleva una sanción de 200 euros. En cuanto al alumbrado, si se detectan anomalías, se informará a la persona conductora para que las subsane. Si estas se producen en pleno trayecto, no se impedirá la marcha, siempre que esto no suponga un riesgo, ya que actualmente no es obligatorio llevar un juego de lámparas de repuesto.

Asimismo, los neumáticos deben presentar una profundidad en las ranuras de rodamiento de 1,6 mm como mínimo. Además, deben conservar siempre las inscripciones reglamentarias, no pueden presentar ampollas, deformaciones, roturas, grietas, ni cables al descubierto.