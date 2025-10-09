La Ertzaintza investiga una agresión con arma blanca cometida en el barrio de Martutene de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Ertzaintza investiga una agresión con arma blanca cometida en la madrugada de este jueves en el barrio de Martutene de San Sebastián, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Según las mismas fuentes, hacia la una menos veinte de esta madrugada se ha solicitado presencia policial en la zona de Martutene, a través de una llamada a SOS Deiak 112, ya que había una persona que, al parecer, había resultado herida tras una agresión con arma blanca.
Varias dotaciones policiales han acudido al aviso y, una vez en el lugar, han encontrado a un hombre que les ha guiado hasta un edificio abandonado donde pernocta la víctima, junto a más personas incluido, al parecer, el presunto agresor.
El herido sangraba abundantemente de una pierna y uno de los ertzainas ha procedido a realizarle un torniquete para detener la hemorragia. Minutos más tarde, una ambulancia se ha hecho cargo de la víctima y la ha evacuado al Hospital de Donostia de la capital guipuzcoana.
Por parte de la Ertzain-etxea de San Sebastián se ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido y proceder a la detención del autor de esta agresión.