La Ertzaintza investiga un intento de agresión sexual a una mujer en la Parte Vieja de San San Sebastián

Concentración municipal contra la última agresión e intento de agresión sexuales en la ciudad. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha informado de que la Ertzaintza investiga un intento de agresión a una mujer en el entorno de la plaza Lasala de la Parte Vieja de la capital guipuzcoana. El Ayuntamiento donostiarra se ha concentrado este lunes contra este intento de agresión y contra la agresión registrada el pasado 31 de marzo.

La concentración ha tenido lugar en silencio a mediodía, junto al Palacio Consistorial, con el lema 'El Ayuntamiento de San Sebastián contra las agresiones sexistas' dispuesto en una pancarta.

Insausti ha explicado en la mañana de este lunes ha tenido conocimiento de que la Ertzaintza investiga una denuncia por un intento de agresión en el entorno de la plaza Lasala de la Parte Vieja donostiarra. El Departamento vasco de Seguridad investiga este intento de agresión sexual.

En este contexto, todos los grupos municipales se han concentrado este mediodía para denunciarlo y denunciar también la presunta agresión sexual registrada el pasado 31 de marzo en la capital guipuzcoana, hechos por los que fue detenido un varón.

Insausti ha mostrado el "apoyo" del Ayuntamiento a las presuntas víctimas y ha indicado que se han activado los correspondientes protocolos.

El alcalde donostiarra ha trasladado el "dolor" que causa "lo que estas víctimas han sufrido, lo que han tenido que pasar" y ha incidido en el "rechazo" que este tipo de hechos generan. "No es solo un dolor de la propia víctima, es un dolor colectivo", ha señalado.

Insausti ha incidido en que "es un sufrimiento colectivo de toda la ciudad, un desgarro que sufrimos todos" y, por tanto, es "importante" que todos los grupos municipales lo condenen "por unanimidad" como ha sucedido hoy y "poner todos los medios posibles para apoyar a estas víctimas y que estas situaciones no se produzcan".

APOYO A LAS VÍCTIMAS

"Somos una ciudad que no tolera este tipo de actividades, no las ha tolerado nunca y no las va a tolerar ahora, por lo tanto, hoy nuestro pensamiento, nuestro apoyo y nuestro corazón está con las víctimas de estas agresiones", ha subrayado el primer edil donostiarra.

Insausti ha defendido que la ciudadanía debe "vivir y convivir de forma sana y natural" en la ciudad, "tanto de día como de noche", y le "preocupa mucho" que este tipo de sucesos tengan lugar, además, "en un entorno tan cercano al Ayuntamiento, donde parece que la sensación de seguridad es mayor".