La Ertzaintza participa en SICUR con un espacio dedicado a las líneas de trabajo en materia de ciberseguridad

Aitor Ercilla, jefe de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza, en SICUR Cyber - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha participado en SICUR 2026, el Salón Internacional de la Seguridad celebrado en IFEMA Madrid y que ha finalizado este viernes, con un espacio en el que, bajo el lema "La ciberseguridad en la Ertzaintza: innovación al servicio de la ciudadanía", ha expuesto sus líneas de trabajo en esta materia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, SICUR, de carácter bienal, reúne a profesionales y personas usuarias de la seguridad pública y privada, así como a asociaciones y empresas del sector procedentes de 25 países.

Se trata de la sexta participación en este foro internacional, y en esta ocasión la Ertzaintza ha centrado su presencia en la ciberseguridad, "uno de los grandes retos globales en materia de seguridad integral".

Desde este espacio, atendido por la Jefatura de Cooperación Exterior, se han dado a conocer las características propias de la Policía Vasca y sus principales líneas de trabajo en el ámbito de la ciberseguridad.

Durante las cuatro jornadas, el puesto ha recibido la visita de autoridades, representantes de otros cuerpos policiales, agencias de seguridad, empresas especializadas y profesionales del sector interesados en intercambiar conocimiento y explorar posibles vías de colaboración. Entre ellos, el Director de Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco, Asier Erkoreka, quien ha mantenido diversos encuentros institucionales.

En el marco del programa de actividades SICUR Cyber, el jefe de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza, Aitor Ercilla, participó en el panel "Estado de la Cibercriminalidad", junto a responsables de otros cuerpos policiales.

Durante su intervención, abordó la evolución de las amenazas digitales y la necesidad de reforzar la cooperación interinstitucional para hacer frente a un fenómeno en constante transformación, han explicado desde Seguridad.

En el ámbito de la innovación tecnológica, la Sección de Drones de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Ertzaintza ha expuesto varios dispositivos de última generación recientemente incorporados al servicio, que junto a los acuerdos de colaboración con empresas y organizaciones para la protección de infraestructuras críticas y sensibles, "evidencian el compromiso de la Ertzaintza con la anticipación y la respuesta eficaz ante nuevas amenazas, especialmente en un entorno geopolítico complejo como el actual".

Además, la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza ha estado presente en el espacio expositivo con una motocicleta y la nueva uniformidad de las y los agentes de tráfico, que incorpora mejoras en los tejidos y en las protecciones, y los nuevos chalecos airbags que desde febrero del año pasado tienen disponibles.

SICUR también ha acogido el Observatorio Mujer y Seguridad en el que ha participado la oficial de enlace de la Ertzaintza en Madrid, Arantza Montero, en la mesa redonda "Mujeres que inspiran: presente y futuro de la seguridad", junto a representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, poniendo en valor el papel de la mujer en el ámbito de la seguridad.