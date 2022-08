Ertzaintza y Policía Municipal de Bilbao se reúnen para ultimar el operativo de seguridad conjunto para Aste Nagusia

El dispositivo incidirá en prevenir las agresiones sexistas y 30.000 personas se han descargado ya la aplicación municipal de alerta Erastop

BILBAO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Responsables de Policía Municipal de Bilbao y Ertzaintza se han reunido este viernes en el Ayuntamiento de la Villa para ultimar el operativo especial de seguridad conjunto y coordinado de Aste Nagusia y reforzar la vigilancia, tanto dentro como fuera de los recintos festivos, priorizando la prevención de agresiones sexistas.

La reunión de la Comisión de Coordinación de Seguridad ha tenido lugar en el Consistorio, bajo la presidencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la presencia de la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa y la concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, así como mandos de Policía Municipal y Ertzaintza.

Arregi ha comparecido a su conclusión, junto al concejal delegado de Servicios y Calidad de Vida, Kepa Odriozola, para detallar las líneas generales de este operativo especial de seguridad que se desplegará por toda la ciudad.

Tal y como ha indicado Arregi, "la seguridad y la prevención son las prioridades fundamentales de ambos cuerpos policiales, teniendo en cuenta que por la ciudad pasarán hasta un millón y medio de personas a lo largo de los nueve días de fiesta".

Igualmente, se incidirá en la prevención y actuación ante hurtos y robos con violencia, así como en el refuerzo de la seguridad vial y el control de la seguridad alimentaria, que son otros de los aspectos que abarca el dispositivo.

A su vez, los bomberos desarrollarán, además, un trabajo coordinado con los cuerpos policiales y el personal sanitario, atendiendo emergencias y dar cobertura antes, durante y después de los fuegos artificiales y cubrir necesidades de rescate acuático.

Tras recordar que la Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza trabajan "desde hace meses en este operativo especial para Aste Nagusia, Arregi ha explicado que los agentes estarán desplegados "por toda la ciudad y vigilarán las 24 horas del día, tanto de paisano como de uniforme, especialmente las zonas de mayor concentración de personas".

Este dispositivo abarca también la planificación coordinada de efectivos y la toma de decisiones permanente, con el fin de adecuar en cada momento los operativos a las necesidades del transcurso de la Aste Nagusia.

Los agentes patrullarán la ciudad para prevenir y perseguir la comisión de posibles delitos (sobre todo hurtos, fundamentalmente de carteras y móviles y robos con violencia) actuando de manera inmediata en el caso de que fuera necesario y atendiendo a los distintos requerimientos que se pudieran producir.

Arregi ha destacado la posibilidad de interponer denuncias fuera de comisaría, sobre todo en caso de hurto. En estos casos, los agentes actuantes, que llevan consigo actas de denuncia, atienden a las víctimas en el lugar en el que se ha producido el delito.

PREVENCIÓN AGRESIONES SEXISTAS

Amaia Arregi ha remarcado que el dispositivo de seguridad incidirá especialmente en la prevención y actuación contra las agresiones sexistas. En este sentido, se reforzará el número de agentes de paisano que realicen labores preventivas y de actuación inmediata dentro y fuera del recinto festivo, implementando la videovigilancia como medida pasiva y activando todos los protocolos interinstitucionales.

Hasta el momento en torno a 30.000 personas se han descargado la aplicación Erastop, Una iniciativa integrada dentro de la estrategia municipal de Prevención y Sensibilización contra las agresiones sexistas y que envia una señal inmediata a la Policía Municipal.

Preguntada Arregi por si se había reforzado especialmente el dispositivo este año para vigilar posibles pinchazos y cuántos agentes municipales participarán, la concejala ha recordado que nunca se da la cifra de agentes desplegados por seguridad, pero que esos día estará de servicio el 90% de efectivos disponibles. "Habrá los que sean necesarios, y se determinará en cada franja horaria de cada jornada, cuántos de uniforme, que dan más sensacion de seguridad y de paisano.

Otro de los aspectos prioritarios del dispositivo de seguridad es la protección de las personas, evitando o minimizando riesgos que supongan un peligro para su integridad física, incluida la seguridad vial. Es por ello que se reforzarán los controles preventivos de alcoholemia y consumo de drogas.

En este sentido, la Policía Municipal ha planificado controles, en turnos de mañana, tarde y noche en diferentes puntos de la ciudad, mientras que la Ertzaintza hará lo propio en diversos puntos de acceso a la Villa.

La concejala ha recordado que en la última edición de Aste Nagusia, en 2019, se realizaron casi 50 controles, donde se llevaron a cabo 668 alcoholemias, de las que 32 dieron positivo, y 56 pruebas de droga, con cuatro positivos. El número de heridos en accidentes de tráfico se mantuvo similar a años anteriores, registrándose 15 siniestros. Solo en uno de ellos, el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.

TXUPIN LIMPIO

Tanto Arregi como Odriozola han apelado a la responsabilidad y a evitar el lanzamiento de harina y huevos durante el inicio de fiestas de este sábado en la explanada del Arriaga.

En este sentido, han incidido en que se trata, entre todos, de "evitar que todo quede hecho una porquería, precisamente en la vuelta de Marijaia tres años después", ha indicado Arregi.

Por su parte, Odriozola ha pedido ser respetuosos porque "manchando todo no se respeta a los que quieren vivir un txupin limpio" y quienes arrojan huevos y harina, "no nos representan en nada, porque eso no es una tradición en Bilbao, y es una cuestión que molesta a mucha gente".

Tras el Txupin, una treintena de operarios apoyados por 12 vehículos se encargarán de que la zona del Arriaga vuelva a estar limpia, lo más rápido posible.

Al día siguiente, después del Desfile de la Ballena, un nuevo equipo especial compuesto por 35 personas y 20 vehículos y máquinas garantizará la limpieza de las calles del entorno de la Gran Vía, por donde discurre el itinerario.

Asimismo, con el objetivo de conseguir minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente en la generación de residuos, se habilitará un amplio dispositivo de cubos y contenedores de cara a propiciar el reciclaje y la separación en origen de los diferentes residuos.

En torno a 600 personas componen el dispositivo de limpieza, de las cuales, más de 260 son trabajadores en exclusiva para el servicio que se presta con motivo de los nueve días de Aste Nagusia.

BAÑOS

En cuanto a baños y retretes públicos, el Ayuntamiento colocará módulos de diversos tamaños y formato, que supondrán un total de 242 baños, de los cuales 50 son químicos, 130 serán de agua, que tienen a una persona permanentemente para su limpieza y entrega de papel con sus correspondientes lavabos y espejos, y otros 13 serán baños para personas de movilidad reducida.

A esa cantidad hay que sumar 62 pixatokis: 56 masculinos y 6 femeninos, en un módulo situado en el Arenal. A estos baños que se ponen para fiestas hay que añadir los 50 baños que hay por toda la ciudad de manera permanente.

OBJETOS PERDIDOS Y HALLAZGOS

En la Inspección de Udala de la Policía Municipal, que se ubica en las instalaciones del Ayuntamiento, se pondrá de nuevo en marcha un Servicio Extraordinario de Objetos Perdidos y Hallazgos a fin de procurar la más inmediata devolución de cuantos objetos puedan perderse en el transcurso de las fiestas (carteras, llaves y/o móviles, fundamentalmente).

Este servicio permanecerá abierto las 24 horas durante toda Aste Nagusia (teléfono 94 420 49 81) y estará atendido por cuatro personas en todo momento. Y, con su puesta en marcha, se pretende reducir el tiempo de recuperación de los objetos extraviados, fundamentalmente documentación personal.