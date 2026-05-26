La Ertzaintza y las policías locales incautaron el año pasado 2.000 armas blancas en la vía pública

Zupiria ha comparecido este martes ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y las policías locales de Euskadi se incautaron el año pasado de alrededor de 2.000 armas blancas en la vía pública, según ha informado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha alertado de la "normalización" que se está produciendo en torno al uso y tenencia de este tipo de objetos.

El consejero ha comparecido este martes ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para informar sobre el 'Informe 2025 sobre el Estado de la Seguridad Pública en Euskadi'.

Zupiria ha explicado que la "rápida difusión" a través de las redes sociales de las informaciones sobre delitos en los que se emplean armas blancas genera "hipervisibilidad y alarma social". Además, ha indicado que se está produciendo un "repunte" del uso de este tipo de armas y una "normalización" respecto a ellas, especialmente en zonas urbanas.

El consejero ha añadido que casi la mitad de los delitos en los que se emplean este tipo de armas se producen en fines de semanas y en horario nocturno; que nueve de cada diez están protagonizados por hombres; y que en el 57% de los casos los autores son españoles.

PUÑOS AMERICANOS Y PORRAS

Asimismo, ha recordado --tal y como ya se anunció en su día por la Ertzaintza-- que el año pasado se incautaron en Euskadi, en la vía pública, alrededor de 2.000 armas blancas, de las que la mitad eran navajas y una cuarta parte cuchillos. A su vez, se intervinieron otros 520 objetos peligrosos, entre ellos puños americanos, porras y barras metálicas.

Zupiria ha alertado de que "en algunos grupos sociales se está produciendo una normalización del porte de armas blancas". Esta tendencia --según ha dicho-- podría tener relación con los índices de delincuencia y los cambios culturales.

El consejero ha añadido que "el mayor uso de armas blancas se está produciendo, sobre todo en los delitos vinculados a lesiones, entre ciudadanos con problemas de arraigo".

"Creo que los problemas de convivencia que surgen en muchas ocasiones y en muchas circunstancias son en parte relacionados con esas costumbres y con ese recurso al uso de armas blancas para solventar diferencias y problemas de convivencia", ha añadido.

La Ertzaintza registró un total de 81.189 delitos presenciales durante 2025, y el 1% de estos delitos, 893 en total, fue cometido mediante el uso de algún arma blanca u objeto cortante. Los más numerosos son los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, concretamente los robos con violencia o intimidación, 230 en total, seguido de delitos de lesiones cometidas con arma blanca, que han sido 208 en total.

En el caso de la Ertzaintza, este cuerpo policial ocupó en total 1.497 armas blancas en 2025. Por territorios, 766 se ocuparon en Bizkaia, 495 en Gipuzkoa y 236 en Álava. Asimismo 275 de esas armas se incautaron en Bilbao, 189 en Vitoria-Gasteiz y 97 en Gipuzkoa.