Ertzaintza y Policías locales intensifican los controles de alcohol y drogas durante los meses de verano

Control de alcoholemia de la Ertzaintza - ERTZAINTZA

BILBAO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará los controles preventivos de alcohol y drogas a las personas conductoras durante los meses de verano. En concreto, el refuerzo se llevará a cabo en la semana del 15 al 21 de junio, en la del 13 al 19 de julio y en los fines de semana del 7 al 9, del 14 al 16 y del 21 al 23 del mes de agosto.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, estas operativas forman parte de un calendario de 33 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, programadas para el 2026. El pasado año, dentro de esta campaña de control preventivo de alcohol y drogas de verano, la Ertzaintza realizó un total de 657 controles de alcohol y drogas en los que se realizaron 4.873 pruebas, de las cuales 253 (el 5% del total) dieron resultado positivo.

Tal y como recoge la Ley de Seguridad Vial (LSV) y el Reglamento General de Circulación (RGC), someterse a dichos controles es obligatorio para todas las personas conductoras que sean requeridas por parte de la autoridad o sus agentes en un control preventivo. En caso de negarse, se les podrá imputar un presunto delito contra la seguridad vial.

El control de alcoholemia comprende dos pruebas de aire espirado entre las que median, al menos, 10 minutos. Una vez aplicados los márgenes de error, si el resultado es inferior a 0,25 miligramos de alcohol por aire espirado, (0,15 para personas conductoras profesionales y aquellas con menos de 2 años de antigüedad en su licencia o permiso de conducción), la persona conductora podrá seguir su ruta.

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

Si el resultado es superior a 0,25 (ó 0,15) e inferior a 0,60 miligramos de alcohol por aire espirado, la persona conductora incurrirá en una infracción administrativa. Si es superior a 0,60, se considerará un delito contra la seguridad vial.

Si los agentes observasen signos evidentes de ingesta de alcohol que afecten a la conducción, procederán a la imputación de un posible delito contra la seguridad vial por conducción bajo los efectos del alcohol.

Si el resultado de la prueba es positivo, a petición de la persona interesada o por orden judicial, se podrá repetir a efectos de contraste, preferentemente mediante análisis de sangre (salvo causas excepcionales debidamente justificadas) realizado por personal sanitario.

En caso de negativa a realizar la prueba o de que ésta dé positivo, se inmovilizará el vehículo, salvo que pueda llevárselo otra persona, tras realizar la prueba y dar negativo.

La infracción por resultado positivo se considera infracción administrativa "muy grave" y se sanciona con 500 euros y la retirada de 4 puntos si el resultado es inferior o igual a 0,50 mg/l, y si es superior a 0,50 mg/l e inferior o igual a 0,60 mg/l, se sanciona con 1.000 euros y la retirada de 6 puntos.

CONTROL DE DROGAS

En el caso del control de drogas, el procedimiento es similar con algunas particularidades. La prueba se realiza a partir de una muestra de saliva. Si da positivo, este se confirma en un posterior análisis en laboratorio.

De confirmarse el positivo, se considera una infracción "muy grave" y se sanciona con 1.000 euros y la retirada de 6 puntos.