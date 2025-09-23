La Escuela de Emancipación de Barakaldo inicia su nuevo curso con talleres de huerto urbano o economía doméstica

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo iniciará en octubre un nuevo curso de su Escuela de Emancipación, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, y que ofrecerá en los próximos meses diversos talleres sobre huerto urbano, organización del hogar, economía doméstica, hipotecas o higiene y manipulación de alimentos, entre otras cuestiones.

La participación en esta iniciativa es gratuita, aunque se recomienda a los jóvenes realizar inscripción previa en la oficina de GAZ situada en la calle San Juan.

La Escuela de Emancipación de Barakaldo se creó en 2022 a iniciativa propia de los jóvenes y abordará en este curso "temas muy diversos" que van a "despertar su interés" ya que, ha remarcado el concejal de Juventud, Jonathan Martín, "son ellos y ellas quienes proponen las temáticas a tratar en base a sus necesidades".

La programación para este primer trimestre incluye un taller de huerto urbano los jueves 9, 16, 23 y 30 de octubre, en el que los participantes aprenderán "lo básico para cosechar verduras y hierbas en la propia casa".

Además, se ofrecerá un taller sobre oranización del hogar los jueves 6, 13, y 20 de noviembre, en el que se enseñará a los jóvenes a organizar y mantener organizados sus espacios vitales, tanto personales como profesionales.

Por otro lado, se profundizará en la salud económica y financiera personal y familiar a través de dos charlas, una sobre hipotecas el 20 octubre y otra sobre economía doméstica el 17 de noviembre, en la que se aprenderá que es "fundamental manejar bien el dinero en casa para cubrir las necesidades de la familia, estar preparados para imprevistos y evitar endeudarse".

Por otro lado, el 4 de diciembre se impartirá un curso sobre higiene y manipulación de alimentos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos mal manejados.

También en diciembre se ha programado una charla sobre la declaración de la Renta el 16 diciembre, en la que se explicarán diversos conceptos sobre cómo funciona o los plazos existentes, y se aclararán las dudas de los participantes.