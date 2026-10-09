Un espectáculo musical del Teatro Arriaga y la Sociedad Coral de Bilbao homenajeará el legado de Arriaga

'Arriagaren Aterkia', Espectáculo Musical Infantil Y Familiar Que Homenajea Al Legado Musical De Juan Crisóstomo De Arriaga - E. MORENO ESQUIBEL/TEATRO ARRIAGA

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá los próximos días 17 y 18 de octubre 'Arriagaren Aterkia', un espectáculo musical infantil y familiar que homenajea al legado musical de Juan Crisóstomo de Arriaga y a la propia ciudad de Bilbao. La obra contará con un centenar de voces blancas de coros pertenecientes a la Coral de Bilbao, los solistas Ibone Sardón y Julen García, y un ensemble de diez músicos y las actrices Loli Astoreka, Leire Ucha e Itziar Manero.

Según han explicado desde el Arriaga, el teatro bilbaíno y la Sociedad Coral de Bilbao "han unido sus fuerzas" para llevar a cabo este nuevo proyecto, "un espectáculo musical, poético y onírico" que se ofrecerá el sábado 17 a las 18.00 horas y el domingo 18 a partir de las 12.00 horas.

Bajo la dirección escénica de Ane Pikaza y la dirección musical de Aitor Biain, se presentará "una propuesta muy bella estéticamente", en la que destaca el vestuario de Betitxe Saitua y el trabajo de iluminación de David Bernués, y que "va a llenar el escenario de artistas".

Alrededor de un centenar de niñas y niños de entre 8 y 16 años van a cantar y actuar, pertenecientes tanto al Coro Infantil como a los Coros formativos de la Sociedad Coral de Bilbao. A ellos, se suman los Coros del proyecto Eskolan Kantari, aunque con "una aparición breve". José Luis Ormazabal se encargará de dirigir sus voces.

Además, habrá también dos cantantes solistas, Ibone Sardón y Julen García, que interpretarán además a personajes y "jugarán mucho en escena" junto a las tres actrices que protagonizan el espectáculo, Loli Astoreka, Leire Ucha e Itziar Manero.

Desde el Arriaga han destacado que "'Arriagaren Aterkia' es una obra muy simbólica, que rinde homenaje al legado musical de Juan Crisóstomo de Arriaga y a la propia ciudad de Bilbao, incorporando numerosos elementos icónicos de la villa: sus calles mojadas, la ría, las baldosas, las inundaciones, los astilleros o las sirgueras".

La obra parte de una idea de la escritora Leire Bilbao, autora del libreto, y "nace del hallazgo imaginario de unas partituras olvidadas y un paraguas, pertenecientes al propio Juan Crisóstomo de Arriaga, figura emblemática de la música vasca conocida como el Mozart vasco". A partir de ese objeto, el musical propone "un viaje por la memoria, el paso del tiempo y las distintas etapas de la vida, siempre bajo la lluvia de Bilbao".